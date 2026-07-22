2027 Hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet sorgulama ekranında
2027 hac kuraları noter huzurunda tamamlandı. Ön kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı için sonuçlar saat 20.00'den itibaren e-Devlet'te erişime açılıyor. Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 30 Temmuz saat 08.30 ile 18 Ağustos tarihleri arasında yine e-Devlet üzerinden yapabilecek.
2027 hac kura sonuçları, 1 milyon 878 bin 46 hacı adayını doğrudan ilgilendiriyor. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılan çekilişin ardından adaylar sonuçlarını saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Kurada adı çıkanlar için kesin kayıt süreci 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'da başlıyor ve 18 Ağustos'ta sona eriyor. Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişiyle sınırlı.
2027 HAC KURALARI NOTER HUZURUNDA ÇEKİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2027 yılı hac kura çekimi, Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilgisayar ortamındaki çekiliş noter gözetiminde tamamlandı.
Kura programına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adayları ve aday yakınları katıldı. Salonda çekilişi takip eden bazı adaylar, isimlerinin kurada yer aldığını gördükten sonra duygusal anlar yaşadı.
KURAYA 1 MİLYON 878 BİN 46 ADAY KATILDI
2027 hac kurasına ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi dahil edildi. Önceki yıllardan kaydı bulunan ve 2027 yılı için kayıt yenileyen adayların sayısı ise 1 milyon 625 bin 338 oldu.
Böylece kura kapsamındaki toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 878 bin 46'ya ulaştı. Başvuru sayısının Türkiye'ye ayrılan kontenjanın çok üzerinde olması nedeniyle kutsal topraklara gidecek adaylar kura yöntemiyle belirlendi.