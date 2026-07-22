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2027 Hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet sorgulama ekranında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 Hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet sorgulama ekranında

2027 hac kuraları noter huzurunda tamamlandı. Ön kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı için sonuçlar saat 20.00'den itibaren e-Devlet'te erişime açılıyor. Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 30 Temmuz saat 08.30 ile 18 Ağustos tarihleri arasında yine e-Devlet üzerinden yapabilecek.

2027 hac kura sonuçları, 1 milyon 878 bin 46 hacı adayını doğrudan ilgilendiriyor. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılan çekilişin ardından adaylar sonuçlarını saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Kurada adı çıkanlar için kesin kayıt süreci 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'da başlıyor ve 18 Ağustos'ta sona eriyor. Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişiyle sınırlı.

2027 HAC KURALARI ÇEKİLDİ! SON GELİŞMELER A HABER'DE

2027 hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter gözetiminde gerçekleştirildi. (Foto: AA )2027 hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter gözetiminde gerçekleştirildi. (Foto: AA )

2027 HAC KURALARI NOTER HUZURUNDA ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2027 yılı hac kura çekimi, Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilgisayar ortamındaki çekiliş noter gözetiminde tamamlandı.

Kura programına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adayları ve aday yakınları katıldı. Salonda çekilişi takip eden bazı adaylar, isimlerinin kurada yer aldığını gördükten sonra duygusal anlar yaşadı.

2027 hac kurasına ilk kez başvuranlar ile kaydını yenileyen toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı dahil edildi. (Foto: AA )2027 hac kurasına ilk kez başvuranlar ile kaydını yenileyen toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı dahil edildi. (Foto: AA )

KURAYA 1 MİLYON 878 BİN 46 ADAY KATILDI

2027 hac kurasına ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi dahil edildi. Önceki yıllardan kaydı bulunan ve 2027 yılı için kayıt yenileyen adayların sayısı ise 1 milyon 625 bin 338 oldu.

Böylece kura kapsamındaki toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 878 bin 46'ya ulaştı. Başvuru sayısının Türkiye'ye ayrılan kontenjanın çok üzerinde olması nedeniyle kutsal topraklara gidecek adaylar kura yöntemiyle belirlendi.

Diyanet, hacı adayları için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)Diyanet, hacı adayları için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

DİYANET'TEN RESMİ ORGANİZASYON VE NÜSÜK KARTI UYARISI

Kura çekimi öncesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadetinin büyük bir manevi yolculuk olduğunu belirterek, hacı adaylarının ibadetlerini en iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Arpaguş, "Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz." dedi.

Türkiye'ye bu yıl 84 bin 942 kişilik hac kontenjanı ayrıldığını hatırlatan Arpaguş, vatandaşların yalnızca resmi hac organizasyonlarını tercih etmeleri gerektiğini vurgulayarak, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişine izin verilmediği uyarısında bulundu.

2027 hac kura sonuçları, adayların kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebilmesi için saat 20.00’den itibaren e-Devlet’te erişime açılıyor. (Foto: AA )2027 hac kura sonuçları, adayların kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebilmesi için saat 20.00’den itibaren e-Devlet’te erişime açılıyor. (Foto: AA )

HAC KURA SONUÇLARI SAAT 20.00'DE E-DEVLET'TE

Hacı adayları, 2027 hac kura sonuçlarını 22 Temmuz saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç ekranında adayın kesin kayıt hakkı elde edip etmediği görülebiliyor.

Sorgulama işlemi için e-Devlet hesabına giriş yapılması gerekiyor. Adayların kişisel bilgilerini yalnızca resmî e-Devlet sistemi üzerinden kullanması ve farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

E-DEVLET HAC SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Hac kurasında adı çıkan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz saat 08.30 ile 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabiliyor. (Foto: AA )Hac kurasında adı çıkan vatandaşlar, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz saat 08.30 ile 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabiliyor. (Foto: AA )

KESİN KAYITLAR 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Kurada adı çıkan vatandaşlar için kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'da başlıyor. Kayıt süreci 18 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Kesin kayıt hakkı elde eden adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların hak kaybı yaşamaması için Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı resmî takvimi takip etmesi gerekiyor.

Dönüşlerin 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor. (Foto: AA)Dönüşlerin 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor. (Foto: AA)

GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NASIL OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyon planlamasına göre hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bu takvim, organizasyonun farklı kafileler halinde yürütülmesi esasına göre uygulanacak.

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