2027 Hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet sorgulama ekranında

2027 hac kura sonuçları, 1 milyon 878 bin 46 hacı adayını doğrudan ilgilendiriyor. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılan çekilişin ardından adaylar sonuçlarını saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Kurada adı çıkanlar için kesin kayıt süreci 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'da başlıyor ve 18 Ağustos'ta sona eriyor. Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı ise 84 bin 942 kişiyle sınırlı.

Kura programına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adayları ve aday yakınları katıldı. Salonda çekilişi takip eden bazı adaylar, isimlerinin kurada yer aldığını gördükten sonra duygusal anlar yaşadı.

2027 hac kurasına ilk kez başvuranlar ile kaydını yenileyen toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı dahil edildi. (Foto: AA )

KURAYA 1 MİLYON 878 BİN 46 ADAY KATILDI

2027 hac kurasına ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi dahil edildi. Önceki yıllardan kaydı bulunan ve 2027 yılı için kayıt yenileyen adayların sayısı ise 1 milyon 625 bin 338 oldu.

Böylece kura kapsamındaki toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 878 bin 46'ya ulaştı. Başvuru sayısının Türkiye'ye ayrılan kontenjanın çok üzerinde olması nedeniyle kutsal topraklara gidecek adaylar kura yöntemiyle belirlendi.