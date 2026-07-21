2027 hac kurasının tarihi açıklandı: Diyanet beklenen günü duyurdu

2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların merakla beklediği kura takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurasının 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekiliş, vatandaşların katılımına açık şekilde noter ve basın huzurunda yapılacak.

(Fotoğraf: A Haber)

2027 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Böylece başvurularını tamamlayan hacı adaylarının kura sonuçları belirlenmiş olacak.