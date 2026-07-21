2027 hac kurasının tarihi açıklandı: Diyanet beklenen günü duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasının yapılacağı tarihi açıkladı. Kura, 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Vatandaşların da katılabileceği çekilişle kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının sıralaması belirlenecek.
2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların merakla beklediği kura takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurasının 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekiliş, vatandaşların katılımına açık şekilde noter ve basın huzurunda yapılacak.
2027 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Böylece başvurularını tamamlayan hacı adaylarının kura sonuçları belirlenmiş olacak.
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla çekiliş, noter ve basın huzurunda yapılacak. Ayrıca vatandaşlar da kura çekimini salonda takip edebilecek.
Hac kura sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler
|Konu
|Bilgi
|Kura tarihi
|22 Temmuz Çarşamba
|Saat
|10.30
|Yer
|Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu
|Katılım
|Vatandaşlara açık
|Gözetim
|Noter ve basın huzurunda