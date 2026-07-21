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2027 hac kurasının tarihi açıklandı: Diyanet beklenen günü duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 hac kurasının tarihi açıklandı: Diyanet beklenen günü duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasının yapılacağı tarihi açıkladı. Kura, 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Vatandaşların da katılabileceği çekilişle kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının sıralaması belirlenecek.

2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların merakla beklediği kura takvimi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurasının 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekiliş, vatandaşların katılımına açık şekilde noter ve basın huzurunda yapılacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

2027 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2027 yılı hac kurası, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da çekilecek. Böylece başvurularını tamamlayan hacı adaylarının kura sonuçları belirlenmiş olacak.

(Fotoğraf: X)(Fotoğraf: X)

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla çekiliş, noter ve basın huzurunda yapılacak. Ayrıca vatandaşlar da kura çekimini salonda takip edebilecek.

Hac kura sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler

Konu Bilgi
Kura tarihi 22 Temmuz Çarşamba
Saat 10.30
Yer Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu
Katılım Vatandaşlara açık
Gözetim Noter ve basın huzurunda

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kura çekiminin Genel Müdürlüğün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Kura çekimini salonda takip edemeyecek vatandaşlar, canlı yayın sayesinde süreci anlık olarak izleyebilecek. Ayrıca Diyanet tarafından paylaşılan QR kod kullanılarak canlı yayın sayfasına hızlı erişim sağlanabilecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

2027 HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Hacı adayları, kura sonuçlarına Diyanet'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranında, T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar kura durumlarını hızlı ve güvenli şekilde görüntüleyebilecek.

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