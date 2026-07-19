"İLK ZAMANLAR ÇOK ZORLANDIM"

Mustafa Çakır ise yatılı eğitim sürecinin ilk dönemlerinde zorlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Annem hafızdı, bizim de hafız olmamızı istedi. Dördüncü sınıfta da bizim okulumuza bu okulun tanıtımına geldiler. Hafızlık eğitimi verildiğini öğrenince biz de sınava gittik ve kazandık. Biraz zorlu geçti. Yatılı kaldığımız için ilk başlarda üzülüyordum, ağlıyordum. Sonra da alıştım, ailemle bile artık haftada bir kez telefonla konuşuyorum. Hafızlığımı bitirdiğim için mutluyum. Burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Benim ezberleme kabiliyetim biraz düşük olduğu için daha çok çalışmak zorunda kalıyordum. Kardeşim de daha önce bitirdiği için biraz da onu kıskanıyordum. Daha çok çalışmak zorunda kaldım ve beraber bitirdik."