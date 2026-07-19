13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafızlık eğitimini birlikte tamamladı. Yaklaşık 18 ay süren eğitim sonunda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kardeşler, hem akademik eğitimlerini sürdürdü hem de hafız olmanın mutluluğunu aileleriyle paylaştı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, ilkokulun ardından girdikleri sınavı kazanarak Seydiler ilçesindeki Seyyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim almaya başladı.
Anneleri hafız, babaları ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan kardeşler, okul bünyesinde yürütülen hafızlık programına katıldı. Akademik eğitimlerini sürdürürken yaklaşık 18 ay boyunca Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler, hafızlık eğitimini birlikte tamamladı.
AİLELERİ UMRE İLE ÖDÜLLENDİRDİ
Ömer Faruk Çakır, hafızlık eğitimini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"İlkokul dördüncü sınıfta böyle bir okulun olduğunu öğrendik. Sonra kardeşimle bu okula geldik, sınava girdik ve kazandık. Hafızlığımız bitti. Allah'ın izniyle sınava gireceğiz. Hafızlığımız bittiği için annem ve babam çok sevindi. Bizi ailecek Umre'ye gönderdiler."