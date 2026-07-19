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13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, hafızlık eğitimini birlikte tamamladı. Yaklaşık 18 ay süren eğitim sonunda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kardeşler, hem akademik eğitimlerini sürdürdü hem de hafız olmanın mutluluğunu aileleriyle paylaştı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Ömer Faruk ve Mustafa Çakır, ilkokulun ardından girdikleri sınavı kazanarak Seydiler ilçesindeki Seyyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim almaya başladı.

13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu - 1

Anneleri hafız, babaları ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan kardeşler, okul bünyesinde yürütülen hafızlık programına katıldı. Akademik eğitimlerini sürdürürken yaklaşık 18 ay boyunca Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ikizler, hafızlık eğitimini birlikte tamamladı.

13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu - 2

AİLELERİ UMRE İLE ÖDÜLLENDİRDİ

Ömer Faruk Çakır, hafızlık eğitimini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İlkokul dördüncü sınıfta böyle bir okulun olduğunu öğrendik. Sonra kardeşimle bu okula geldik, sınava girdik ve kazandık. Hafızlığımız bitti. Allah'ın izniyle sınava gireceğiz. Hafızlığımız bittiği için annem ve babam çok sevindi. Bizi ailecek Umre'ye gönderdiler."

13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu - 3

"İLK ZAMANLAR ÇOK ZORLANDIM"

Mustafa Çakır ise yatılı eğitim sürecinin ilk dönemlerinde zorlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Annem hafızdı, bizim de hafız olmamızı istedi. Dördüncü sınıfta da bizim okulumuza bu okulun tanıtımına geldiler. Hafızlık eğitimi verildiğini öğrenince biz de sınava gittik ve kazandık. Biraz zorlu geçti. Yatılı kaldığımız için ilk başlarda üzülüyordum, ağlıyordum. Sonra da alıştım, ailemle bile artık haftada bir kez telefonla konuşuyorum. Hafızlığımı bitirdiğim için mutluyum. Burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Benim ezberleme kabiliyetim biraz düşük olduğu için daha çok çalışmak zorunda kalıyordum. Kardeşim de daha önce bitirdiği için biraz da onu kıskanıyordum. Daha çok çalışmak zorunda kaldım ve beraber bitirdik."

13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu - 4

HAFIZLIK EĞİTİMİ YAKLAŞIK 18 AY SÜRÜYOR

Seyyid Zülfikar Kur'an Kursu hocası Harun Gökmen, öğrencilerin hem akademik eğitimlerini hem de hafızlık çalışmalarını aynı çatı altında sürdürdüğünü belirtti.

Gökmen, beşinci sınıfta temel hafızlık eğitimine başlayan öğrencilerin yaklaşık 18 ay süren programın ardından sınava girdiklerini, başarılı olan öğrencilerin ise yedinci ve sekizinci sınıfta akademik eğitimlerine ağırlık verdiğini söyledi.

13 yaşındaki ikiz kardeşler aynı yolda yürüdü! Kur'an-ı Kerim'i birlikte ezberleyerek hafız oldu - 5
"İKİSİ DE GAYET AZİMLİ"

İkiz kardeşlerin eğitim sürecindeki başarısına dikkat çeken Harun Gökmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an sınava hazırlanıyorlar. Onlar da beşinci sınıfta yapılan sınavı kazanarak buraya geldiler. Şimdi de altıncı sınıfın sonunda hafızlıklarını bitirdiler. Kardeşler ya zıt ya da birbirlerine çok benzer olurlar. Biz Ömer ve Mustafa'dan bu konuda çok memnunduk. İkisi de gayet azimli, gayet disiplinli, hocalarını üzmeyen ve daha çok çalışmayı, daha çok başarılı olmayı hedef eden öğrencilerdi."

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