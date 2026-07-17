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17 Temmuz Cuma hutbesi konusu: Kur’an-ı Kerim - İlahi kelam ve hayat rehberi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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17 Temmuz Cuma hutbesi konusu: Kur’an-ı Kerim - İlahi kelam ve hayat rehberi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 17 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Kur’an-ı Kerim’in insanı doğruya yönelten, aileye huzur ve topluma güven kazandıran rehberliği anlatıldı. Hutbede Kur’an’ın korunmuşluğuna, ilahi kelam oluşuna, birlik ve beraberliği güçlendiren yönüne güçlü biçimde vurgu yapıldı.

Diyanet tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu "Kur'an-ı Kerim" oldu. Türkiye genelindeki camilerde okunan hutbede Kur'an'ın yalnızca okunan bir kitap olmadığı, insanın inancını, ahlakını ve sosyal ilişkilerini düzenleyen ilahi bir rehber olduğu belirtildi.

Diyanet’in 17 Temmuz Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in insan hayatındaki rehberliği ele alındı. (Görsel: A Haber)Diyanet’in 17 Temmuz Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in insan hayatındaki rehberliği ele alındı. (Görsel: A Haber)

17 TEMMUZ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?

17 Temmuz 2026 Cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı anlam ele alındı. Hutbede Kur'an'ın hakkı batıldan ayıran, insanı iyiliğe, adalete ve huzura yönelten ilahi kelam olduğu ifade edildi.

Kur'an-ı Kerim'in sıradan bir söz olmadığı belirtilirken, onun Allah'ın insanlığa sunduğu hidayet ve rahmet kaynağı olduğu aktarıldı. Bu kapsamda Târık Suresi'nin 13 ve 14. ayetlerinde yer alan şu anlam hatırlatıldı:

"Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O, asla sıradan bir söz değildir"

Hutbede Kur’an’ın insanı iyiliğe, adalete ve doğru davranışlara yönelttiği vurgulandı. (Görsel: A Haber)Hutbede Kur’an’ın insanı iyiliğe, adalete ve doğru davranışlara yönelttiği vurgulandı. (Görsel: A Haber)

KUR'AN İNSANI EN DOĞRU YOLA İLETİR

Hutbede, Kur'an-ı Kerim'in insanın dünya ve ahiret hayatına yön veren bir rehber olduğu vurgulandı. Kur'an'ın emir ve ilkelerinin yalnızca ibadet hayatını değil, aile ilişkilerinden ticarete, sosyal hayattan toplumsal adalete kadar yaşamın tamamını kapsadığı belirtildi.

Bu bölümde İsrâ Suresi'nin 9. ayetine yer verildi:

"Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler."

Hicr Suresi’nin 9. ayetiyle Kur’an’ın Allah tarafından korunduğu hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)Hicr Suresi’nin 9. ayetiyle Kur’an’ın Allah tarafından korunduğu hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)

KUR'AN-I KERİM'İN KORUNMUŞLUĞUNA VURGU YAPILDI

Diyanet'in 17 Temmuz Cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) en büyük mucizesi olduğu hatırlatıldı. Kur'an'ın insan sözü olmadığı ve Allah tarafından indirildiği ifade edildi.

Hutbede Hicr Suresi'nin 9. ayeti aktarıldı:

"Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz"

Ayette Kur'an'ın vahyedildiği şekliyle korunacağı bildiriliyor. Hutbede de Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfinin dahi değişmediği ve kıyamete kadar ilahi koruma altında bulunacağı belirtildi.

Kur’an’ı okumanın yanı sıra anlamanın ve hükümlerini hayata aktarmanın önemi belirtildi. (Görsel: A Haber)Kur’an’ı okumanın yanı sıra anlamanın ve hükümlerini hayata aktarmanın önemi belirtildi. (Görsel: A Haber)

KUR'AN SADECE OKUNMAK İÇİN Mİ GÖNDERİLDİ?

Hutbede Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanında anlamanın ve hayata aktarmanın önemine dikkat çekildi. Kur'an'ın insan ile Allah arasındaki bağı güçlendirdiği, aynı zamanda kişinin ailesi, çevresi ve toplumla olan ilişkilerini düzenlediği ifade edildi.

Kur'an'ın rehberliğini benimsemek; doğruluk, adalet, merhamet, kul hakkı ve sorumluluk gibi değerleri günlük davranışlara taşımayı gerektiriyor. Kur'an'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmek, hutbede bireysel huzurun ve toplumsal güvenin temel şartlarından biri olarak gösterildi.

Kur’an ahlakının ailede huzuru, toplumda güven ve adalet duygusunu güçlendirdiği ifade edildi. (Görsel: A Haber)Kur’an ahlakının ailede huzuru, toplumda güven ve adalet duygusunu güçlendirdiği ifade edildi. (Görsel: A Haber)

KUR'AN'IN REHBERLİĞİ AİLE VE TOPLUMU NASIL ETKİLER?

Diyanet'in hutbesinde Kur'an-ı Kerim'in bireysel hayatın yanı sıra aile ve toplum üzerindeki etkileri de ele alındı. Kur'an'ın ilkeleri doğrultusunda yaşayan ailelerin huzur bulacağı, onun ahlakını benimseyen toplumlarda ise güven ortamının güçleneceği belirtildi.

Hutbede verilen mesajlara göre Kur'an'ın toplumsal hayata etkileri şöyle sıralanıyor:

  • Aile içinde sevgi, saygı ve sorumluluk bilincini güçlendirir.
  • İnsanlar arasındaki ilişkilerde adaleti ve güveni öne çıkarır.
  • Haksızlık, kötülük ve kul hakkı ihlallerine karşı ölçü sunar.
  • Birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu destekler.
  • Kişinin davranışlarını ahlaki ilkeler doğrultusunda şekillendirir.

Zümer Suresi’nin 23. ayetiyle Kur’an’ın insanı doğru yola ulaştıran ilahi rehber olduğu aktarıldı. (Görsel: A Haber)Zümer Suresi’nin 23. ayetiyle Kur’an’ın insanı doğru yola ulaştıran ilahi rehber olduğu aktarıldı. (Görsel: A Haber)

"KUR'AN ALLAH'IN HİDAYET REHBERİDİR"

Hutbede Zümer Suresi'nin 23. ayetine de yer verildi. Ayette Kur'an'ın insanı doğru yola yönelten ilahi rehber olduğu şu ifadelerle bildiriliyor:

"…İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur."

Hutbede birlik ve beraberliğin Kur’an, sünnet, örf ve kültürel değerlere sahip çıkmakla korunacağı belirtildi. (Görsel: A Haber)Hutbede birlik ve beraberliğin Kur’an, sünnet, örf ve kültürel değerlere sahip çıkmakla korunacağı belirtildi. (Görsel: A Haber)

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER MESAJI

17 Temmuz Cuma hutbesinin son bölümünde devletin, vatanın, milletin ve toplumsal birliğin korunmasına ilişkin mesajlara yer verildi. Bu değerleri muhafaza etmenin yolunun Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyyeye, örfe ve kültüre sahip çıkmaktan geçtiği ifade edildi.

Kur'an'ın öğrettiği adalet, merhamet, kardeşlik ve sorumluluk anlayışının toplumsal bütünlüğü güçlendirdiği vurgulandı. Gerçek mutluluğun da bu değerlerin bilinmesi ve davranışlara yansıtılmasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

17 Temmuz Cuma hutbesi, Kur’an’ın Allah’ın insanlara sunduğu bir ikram olduğunu bildiren hadisle sona erdi. (Görsel: A Haber)17 Temmuz Cuma hutbesi, Kur’an’ın Allah’ın insanlara sunduğu bir ikram olduğunu bildiren hadisle sona erdi. (Görsel: A Haber)

HUTBE HADİS-İ ŞERİFLE TAMAMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığının 17 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesi, Hazreti Muhammed'in (s.a.s) şu hadis-i şerifiyle sona erdi:

"Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın sizlere bir ikramıdır..."

17 Temmuz Diyanet Cuma hutbesi tam metni (Foto: A Haber)17 Temmuz Diyanet Cuma hutbesi tam metni (Foto: A Haber)

17 TEMMUZ CUMA HUTBESİ TAM METNİ

KUR'AN-I KERİM

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur'an-ı Kerim'dir.

Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O, asla sıradan bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O, hidayet kaynağı, şifa membaıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı; hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden Rahmani bir muştudur. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, "Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler."

Aziz Müminler!

Kur'an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resûlü (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz" buyurarak, bu gerçeği beyan etmektedir.

Kur'an-ı Kerim, insan ürünü değildir; Allah Teâlâ'nın kelamıdır. O, bir benzeri şöyle dursun; bir suresinin, hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur'an; Cenâb-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur.

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler huzur bulurlar. Onun ahlakını kuşanan toplumlar güven içinde yaşarlar. Onun adaletini benimseyen milletler güçlü olurlar. Hayatında Kur'an-ı Kerim'e yer vermeyenler, onun emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyenler, ayetlerini alaya alanlar ise ancak kendilerini küçük duruma düşürürler. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "…İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur."

Değerli Müminler!

Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin yolu; değerlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bilelim ki; bu değerlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim vardır, sünnet-i seniyye vardır. Meşruiyetini İslam'dan alan örfümüz vardır, kültürümüz vardır. Mutluluğun yolu da işte bu değerleri öğrenmekten ve hayatımıza aktarmaktan geçmektedir.

Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın sizlere bir ikramıdır..."

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