17 Temmuz Cuma hutbesi konusu: Kur’an-ı Kerim - İlahi kelam ve hayat rehberi

"…İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur."

Hutbede Zümer Suresi'nin 23. ayetine de yer verildi. Ayette Kur'an'ın insanı doğru yola yönelten ilahi rehber olduğu şu ifadelerle bildiriliyor:

Kur'an'ın öğrettiği adalet, merhamet, kardeşlik ve sorumluluk anlayışının toplumsal bütünlüğü güçlendirdiği vurgulandı. Gerçek mutluluğun da bu değerlerin bilinmesi ve davranışlara yansıtılmasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

17 Temmuz Cuma hutbesinin son bölümünde devletin, vatanın, milletin ve toplumsal birliğin korunmasına ilişkin mesajlara yer verildi. Bu değerleri muhafaza etmenin yolunun Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyyeye, örfe ve kültüre sahip çıkmaktan geçtiği ifade edildi.

17 Temmuz Diyanet Cuma hutbesi tam metni (Foto: A Haber)

17 TEMMUZ CUMA HUTBESİ TAM METNİ

KUR'AN-I KERİM

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur'an-ı Kerim'dir.

Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O, asla sıradan bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O, hidayet kaynağı, şifa membaıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığı; hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden Rahmani bir muştudur. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, "Bu Kur'an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler."

Aziz Müminler!

Kur'an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resûlü (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz" buyurarak, bu gerçeği beyan etmektedir.

Kur'an-ı Kerim, insan ürünü değildir; Allah Teâlâ'nın kelamıdır. O, bir benzeri şöyle dursun; bir suresinin, hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur'an; Cenâb-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur.

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler huzur bulurlar. Onun ahlakını kuşanan toplumlar güven içinde yaşarlar. Onun adaletini benimseyen milletler güçlü olurlar. Hayatında Kur'an-ı Kerim'e yer vermeyenler, onun emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyenler, ayetlerini alaya alanlar ise ancak kendilerini küçük duruma düşürürler. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "…İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur."

Değerli Müminler!

Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin yolu; değerlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bilelim ki; bu değerlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim vardır, sünnet-i seniyye vardır. Meşruiyetini İslam'dan alan örfümüz vardır, kültürümüz vardır. Mutluluğun yolu da işte bu değerleri öğrenmekten ve hayatımıza aktarmaktan geçmektedir.

Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "Şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın sizlere bir ikramıdır..."