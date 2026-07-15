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Diyanet’ten 15 Temmuz kararı: Tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak

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Diyanet’ten 15 Temmuz kararı: Tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde tüm camilerde okunacak sela saatini ve gün boyu gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı. Camiler sabah namazına kadar açık kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirilecek. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anılacak, camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak ve gece yarısı tüm Türkiye aynı anda sela sesleriyle buluşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da 81 ili kapsayan resmi programın ayrıntılarını paylaştı.

Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'te sela okunacak. (Fotoğraf: A Haber)Türkiye genelindeki camilerde saat 00.13'te sela okunacak. (Fotoğraf: A Haber)

15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki bütün camilerden eş zamanlı olarak sela okunacak.

Camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak. (Fotoğraf: A Haber)Camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak. (Fotoğraf: A Haber)

CAMİLER SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK OLACAK

Selaların okunmasının ardından aynı gece camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler gece boyunca vatandaşların ibadetine açık olacak.

Anma programları yalnızca geceyle sınırlı kalmayacak. 15 Temmuz Çarşamba günü öğle namazı öncesinde müftülükler tarafından belirlenen merkez camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Türkiye genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde yapılacak Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. (Fotoğraf: AA)Öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. (Fotoğraf: AA)

GENÇLERE YÖNELİK ÖZEL PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde gençlerin katılımını teşvik etmek amacıyla "Sabah Namazı Buluşması" programları yapılacak.

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri sürdürülecek. Diyanet Gençlik Hizmet Mekanlarında düzenlenecek bilinçlendirme programlarında din istismarıyla mücadele ve sahih dini bilginin önemi anlatılacak. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki yayınlarından da yararlanılacak.

Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ŞEHİTLER DUALARLA ANILACAK

Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edilecek. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinecek. Hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.

Öte yandan Diyanet TV ve Diyanet Radyo da hafta boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel yayınlar yapacak. Canlı yayınlar, haberler, söyleşiler ve özel içeriklerde başta din istismarıyla mücadele olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeler izleyici ve dinleyicilerle buluşturulacak.

Selâ, Hz. Muhammed'e salat ve selam içeren bir duadır. (Fotoğraf: A Haber)Selâ, Hz. Muhammed'e salat ve selam içeren bir duadır. (Fotoğraf: A Haber)

SELA NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Selâ (salât), Arapçada "dua" ve "namaz" anlamına gelir. İslam geleneğinde Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Allah'tan rahmet ve selam dilemek, onu övmek ve şefaatini istemek amacıyla okunan dua metinlerinin genel adıdır. Belirli bir makamla ya da serbest şekilde okunabilen sela, dini musikinin önemli unsurlarından biri kabul edilir.

Sela, İslam geleneğinde farklı zaman ve vesilelerle okunur. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

  • Cuma namazı öncesi
  • Cenaze namazı öncesi
  • Ramazan ayında sahur sonrası
  • Bayram günleri
  • Önemli dini ve toplumsal olayların duyurulması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okunan sela da şehitleri anmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla okunuyor.

Selanın Türkçe anlamında dua ve selam ifadeleri yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)Selanın Türkçe anlamında dua ve selam ifadeleri yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

SELA'NIN OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Ey Allah'ın Resûlü, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Ey Allah'ın Habibi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Ey Allah'ın Arşı'nın nuru, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salât ve selâm senin üzerine olsun.

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

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