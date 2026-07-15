Diyanet’ten 15 Temmuz kararı: Tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelinde anma programları düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde tüm camilerde okunacak sela saatini ve gün boyu gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı. Camiler sabah namazına kadar açık kalacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirilecek. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anılacak, camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak ve gece yarısı tüm Türkiye aynı anda sela sesleriyle buluşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da 81 ili kapsayan resmi programın ayrıntılarını paylaştı.
15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki bütün camilerden eş zamanlı olarak sela okunacak.
CAMİLER SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK OLACAK
Selaların okunmasının ardından aynı gece camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler gece boyunca vatandaşların ibadetine açık olacak.
Anma programları yalnızca geceyle sınırlı kalmayacak. 15 Temmuz Çarşamba günü öğle namazı öncesinde müftülükler tarafından belirlenen merkez camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Türkiye genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde yapılacak Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.