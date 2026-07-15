Diyanet’ten 15 Temmuz kararı: Tüm camilerde eş zamanlı sela okunacak

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri sürdürülecek. Diyanet Gençlik Hizmet Mekanlarında düzenlenecek bilinçlendirme programlarında din istismarıyla mücadele ve sahih dini bilginin önemi anlatılacak. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki yayınlarından da yararlanılacak.

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde gençlerin katılımını teşvik etmek amacıyla "Sabah Namazı Buluşması" programları yapılacak.

Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ŞEHİTLER DUALARLA ANILACAK

Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edilecek. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelinecek. Hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.

Öte yandan Diyanet TV ve Diyanet Radyo da hafta boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel yayınlar yapacak. Canlı yayınlar, haberler, söyleşiler ve özel içeriklerde başta din istismarıyla mücadele olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeler izleyici ve dinleyicilerle buluşturulacak.