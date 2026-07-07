2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Bayburt'ta yaz Kur'an kursları kapılarını açtı. Açılış programına katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim eğitiminin önemine vurgu yaptı. Yaz boyunca cami ve Kur'an kurslarında farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Bayburt genelinde yaz Kur'an kursları eğitimlerine başladı. Açılış dolayısıyla Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda program düzenlendi. Programa İl Müftüsü Bayram Danacı da katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

İL MÜFTÜSÜ BAYRAM DANACI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Sınıfları ziyaret eden İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilerle sohbet ederek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve okumanın önemine dikkat çekti. Danacı, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir eğitim dönemi olduğunu ifade etti.

YAZ KUR'AN KURSLARINDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK?

Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve peygamberlerin hayatına ilişkin dersler de verilecek. İl Müftüsü Danacı, öğrencileri kurslardan en iyi şekilde faydalanmaya davet ederken, eğitim verecek din görevlilerine de yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

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