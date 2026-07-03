Yaz Kur’an Kursları başlıyor: Diyanet’ten 3 Temmuz Cuma hutbesinde ailelere önemli çağrı

Ayrıca kurslarda paylaşma, kardeşlik, yardımlaşma ve sevgi gibi değerlerin yaşayarak öğrenileceği, birlikte namaz kılmanın huzuru, dua etmenin güzelliği ve cami adabının da uygulamalı şekilde kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Hutbede, yaz Kur'an kurslarının önümüzdeki pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak çocukların ve gençlerin bu kurslarda Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerleri öğrenme imkanı bulacağı ifade edildi.

Yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra paylaşma ve kardeşlik bilinci de kazandırılıyor. (Görsel: A Haber)

HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Hutbenin son bölümünde ailelere çocuklarını camiler ve Kur'an kurslarıyla buluşturmaları çağrısı yapıldı. Diyanet, küçük yaşlarda kazanılan Allah sevgisinin hayat boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaz Kur'an Kursunda Buluşuyoruz" çağrısıyla tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz.

Cuma hutbesinde çocukların camilerle bağının güçlendirilmesi için ailelere önemli sorumluluklar hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)

Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbeyi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Kur'an-ı Kerim'in önemine işaret eden şu müjdesiyle tamamladı:

"Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir…"

Hutbede, dijital çağın risklerine karşı çocukların sağlam değerlerle yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. (Görsel: A Haber)

3 TEMMUZ CUMA HUTBESİNDE ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

Yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemi vurgulandı.

Ailelerin çocuklarının dini ve ahlaki eğitimine daha fazla destek vermesi istendi.

Dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve zararlı akımlara karşı manevi eğitimin önemi hatırlatıldı.

Yaz Kur'an kurslarının önümüzdeki pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Çocuklar ve gençler camilere ve Kur'an kurslarına davet edildi.

3 Temmuz Cuma hutbesi tam metni (Görsel: A Haber)

3 TEMMUZ CUMA HUTBESİ TAM METNİ

YAZ KUR'AN KURSLARI

Muhterem Müslümanlar!

Geçtiğimiz hafta itibarıyla çocuklarımız bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayıp yaz dönemine girdiler. Evlatlarımızın iyi bir eğitim almaları toplumumuz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Ancak bilmeliyiz ki; beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerekmektedir. Zira insanı gerçek anlamda değerli kılan; bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte ahlakını koruyabilmesidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır" nasihatiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.

Kıymetli Anne Babalar!

Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar; batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıyadır. Etrafımızı çepeçevre saran bu tehditler karşısında çaresiz değiliz. Çare; akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti, en güzel şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. Yüce Rabbimizin, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" emri gereğince, evlatlarımıza helal haram hassasiyeti kazandırmaktır. Milli ve manevi değerlerimizi özümsemelerine katkı sunmaktır.

Değerli Müminler!

Çocuklarımızın; Yüce Kitabımız Kur'an'ı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dinî ve ahlaki değerlerimizi, örf ve adetlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. Bizler istiyoruz ki; yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız; paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğrensinler. Birlikte namaz kılmanın huzurunu, dua etmenin güzelliğini ve cami adabının inceliklerini idrak etsinler. Vatanımızın dirliği ve milletimizin huzuru için Kur'an'ın nuruyla aydınlansınlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakıyla erken yaşta tanışsınlar. Gençlerimiz; zihinlerindeki sorulara, kalplerindeki arayışlara din görevlilerimizin rehberliğinde cevaplar bulsunlar. Bir ömür boyu iyiliklere omuz omuza yürüyecekleri arkadaşlıklar kursunlar.

Aziz Müslümanlar!

Unutmayalım ki, çocuklarımızın gönlüne küçük yaşlarda ekilen Allah sevgisi, ömür boyu meyve verecek en kıymetli tohumdur. Bu vesileyle "Yaz Kur'an Kursunda Buluşuyoruz" çağrısıyla tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Aynı zamanda anne babalardan, çocuklarının; dinimiz, kültürümüz ve camilerimizle olan bağlarını koruma noktasında daha fazla hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.

Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu müjdesiyle bitiriyoruz: "Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir…"