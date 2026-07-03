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Yaz Kur’an Kursları başlıyor: Diyanet’ten 3 Temmuz Cuma hutbesinde ailelere önemli çağrı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaz Kur’an Kursları başlıyor: Diyanet’ten 3 Temmuz Cuma hutbesinde ailelere önemli çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde yaz Kur’an kurslarının önemi öne çıktı. Hutbede çocukların dini ve ahlaki gelişiminde ailelerin sorumluluğuna dikkat çekilirken, yaz tatilinin manevi eğitimle değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye genelindeki camilerde okunan 3 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi, ahlaki ve sosyal gelişimindeki yeri ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, çocukların Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve güzel ahlakla buluşmasının önemini vurguladı. Hutbede ailelere de çocuklarının milli ve manevi değerlerle yetişmesi konusunda daha fazla sorumluluk almaları çağrısı yapıldı.

Yaz Kur'an kursları, çocukların dini bilgiyle birlikte ahlaki değerler kazanmasına katkı sağlıyor. (Görsel: A Haber)Yaz Kur'an kursları, çocukların dini bilgiyle birlikte ahlaki değerler kazanmasına katkı sağlıyor. (Görsel: A Haber)

DİYANET'İN 3 TEMMUZ CUMA HUTBESİNDE HANGİ MESAJLAR VERİLDİ?

"Yaz Kur'an Kursları" başlığıyla yayımlanan hutbede, çocukların eğitiminde akademik başarının yanı sıra manevi eğitimin de ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi. İnsanı gerçek anlamda değerli kılan unsurun bilgiyle birlikte imanını ve ahlakını koruyabilmesi olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadisine yer verildi:

"Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."

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Diyanet, ailelerin çocukların manevi eğitim sürecine aktif destek vermesinin önemine dikkat çekti. (Görsel: A Haber)Diyanet, ailelerin çocukların manevi eğitim sürecine aktif destek vermesinin önemine dikkat çekti. (Görsel: A Haber)


DİYANET, AİLELERİ ÇOCUKLARIN MANEVİ EĞİTİMİ KONUSUNDA UYARDI

Hutbede, günümüzde dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, tüketim kültürü, bağımlılık, akran zorbalığı ve bazı zararlı akımların çocuklar üzerinde oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Bu tehditlere karşı en güçlü çözümün ise çocukların ilim, hikmet ve sağlam dini eğitimle buluşturulması olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'deki şu ayete yer verildi:

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun."

Hutbede bu ilahi emrin, ailelerin çocuklarına helal-haram bilinci kazandırması ve milli-manevi değerleri aktarması gerektiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Diyanet, küçük yaşlarda kazanılan manevi değerlerin hayat boyu kalıcı etkiler oluşturduğunu belirtti. (Görsel: A Haber)Diyanet, küçük yaşlarda kazanılan manevi değerlerin hayat boyu kalıcı etkiler oluşturduğunu belirtti. (Görsel: A Haber)

YAZ KUR'AN KURSLARI HATIRLATILDI

Hutbede, yaz Kur'an kurslarının önümüzdeki pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak çocukların ve gençlerin bu kurslarda Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerleri öğrenme imkanı bulacağı ifade edildi.

Ayrıca kurslarda paylaşma, kardeşlik, yardımlaşma ve sevgi gibi değerlerin yaşayarak öğrenileceği, birlikte namaz kılmanın huzuru, dua etmenin güzelliği ve cami adabının da uygulamalı şekilde kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Gençlerin zihinlerindeki sorulara ve manevi arayışlarına din görevlilerinin rehberliğinde cevap bulabilecekleri ifade edilirken, yaz Kur'an kurslarının sosyal gelişime de katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra paylaşma ve kardeşlik bilinci de kazandırılıyor. (Görsel: A Haber)Yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra paylaşma ve kardeşlik bilinci de kazandırılıyor. (Görsel: A Haber)

HUTBEDEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Hutbenin son bölümünde ailelere çocuklarını camiler ve Kur'an kurslarıyla buluşturmaları çağrısı yapıldı. Diyanet, küçük yaşlarda kazanılan Allah sevgisinin hayat boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaz Kur'an Kursunda Buluşuyoruz" çağrısıyla tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz.

Cuma hutbesinde çocukların camilerle bağının güçlendirilmesi için ailelere önemli sorumluluklar hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)Cuma hutbesinde çocukların camilerle bağının güçlendirilmesi için ailelere önemli sorumluluklar hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)

Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbeyi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Kur'an-ı Kerim'in önemine işaret eden şu müjdesiyle tamamladı:

"Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir…"

Hutbede, dijital çağın risklerine karşı çocukların sağlam değerlerle yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. (Görsel: A Haber)Hutbede, dijital çağın risklerine karşı çocukların sağlam değerlerle yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı. (Görsel: A Haber)

3 TEMMUZ CUMA HUTBESİNDE ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

  • Yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemi vurgulandı.

  • Ailelerin çocuklarının dini ve ahlaki eğitimine daha fazla destek vermesi istendi.

  • Dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve zararlı akımlara karşı manevi eğitimin önemi hatırlatıldı.

  • Yaz Kur'an kurslarının önümüzdeki pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

  • Çocuklar ve gençler camilere ve Kur'an kurslarına davet edildi.

3 Temmuz Cuma hutbesi tam metni (Görsel: A Haber)3 Temmuz Cuma hutbesi tam metni (Görsel: A Haber)

3 TEMMUZ CUMA HUTBESİ TAM METNİ

YAZ KUR'AN KURSLARI

Muhterem Müslümanlar!

Geçtiğimiz hafta itibarıyla çocuklarımız bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayıp yaz dönemine girdiler. Evlatlarımızın iyi bir eğitim almaları toplumumuz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Ancak bilmeliyiz ki; beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerekmektedir. Zira insanı gerçek anlamda değerli kılan; bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte ahlakını koruyabilmesidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır" nasihatiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.

Kıymetli Anne Babalar!

Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar; batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıyadır. Etrafımızı çepeçevre saran bu tehditler karşısında çaresiz değiliz. Çare; akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti, en güzel şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. Yüce Rabbimizin, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" emri gereğince, evlatlarımıza helal haram hassasiyeti kazandırmaktır. Milli ve manevi değerlerimizi özümsemelerine katkı sunmaktır.

Değerli Müminler!

Çocuklarımızın; Yüce Kitabımız Kur'an'ı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dinî ve ahlaki değerlerimizi, örf ve adetlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. Bizler istiyoruz ki; yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız; paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğrensinler. Birlikte namaz kılmanın huzurunu, dua etmenin güzelliğini ve cami adabının inceliklerini idrak etsinler. Vatanımızın dirliği ve milletimizin huzuru için Kur'an'ın nuruyla aydınlansınlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakıyla erken yaşta tanışsınlar. Gençlerimiz; zihinlerindeki sorulara, kalplerindeki arayışlara din görevlilerimizin rehberliğinde cevaplar bulsunlar. Bir ömür boyu iyiliklere omuz omuza yürüyecekleri arkadaşlıklar kursunlar.

Aziz Müslümanlar!

Unutmayalım ki, çocuklarımızın gönlüne küçük yaşlarda ekilen Allah sevgisi, ömür boyu meyve verecek en kıymetli tohumdur. Bu vesileyle "Yaz Kur'an Kursunda Buluşuyoruz" çağrısıyla tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, camilerimize ve Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. Aynı zamanda anne babalardan, çocuklarının; dinimiz, kültürümüz ve camilerimizle olan bağlarını koruma noktasında daha fazla hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.

Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu müjdesiyle bitiriyoruz: "Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir…"

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