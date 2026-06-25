Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ibadetleri ve faziletleri
Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli hadisenin hatırlandığı, manevi değeri yüksek müstesna zamanlardan biri olarak kabul edilir. Bu özel gün, Allah’ın rahmetinin, bereketinin ve ihsanının kullar üzerinde tecelli ettiği mübarek günler arasında yer alır.
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam'da manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Özellikle Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü'nde oruç tutmak, dua ve tövbe etmek, Kur'an okumak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.
MUHARREM AYININ ÖNEMİ
Muharrem ayı, hicri takvimin başlangıcını oluşturmasının yanı sıra İslam'da "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu dönem, ibadetlerin artırıldığı, tövbe ve istiğfarın yoğunlaştırıldığı manevi bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu dönemde çatışma ve kan dökülmesinden kaçınılması esas alınmış, huzur, merhamet ve kulluk bilinci ön plana çıkarılmıştır.
Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmesi, bu ayın faziletine ve bereketin bolluğuna işaret eden önemli rivayetler arasında yer alır. Diyanet'e göre Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])
Muharrem ayı, yalnızca ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem değil; aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği manevi bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Özellikle Aşure Günü'nde hazırlanan aşurelerin komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, birlik ve beraberlik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.
Hz. Peygamber (s.a.v), müminler arasındaki dayanışmanın önemini, "Müminler, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet bakımından tek bir vücut gibidirler. Bir organ rahatsızlanınca, diğer organlar da uykusuzluk ve ateşle etkilenir." (Buhari, Edeb, 27) hadisiyle ifade etmiştir.
Yine paylaşmanın ve sosyal sorumluluğun önemine işaret eden "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." (Buhari, Edeb, 27) hadisi, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın dinî ve ahlaki bir görev olduğunu hatırlatmaktadır.