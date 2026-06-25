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Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ibadetleri ve faziletleri

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Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ibadetleri ve faziletleri

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli hadisenin hatırlandığı, manevi değeri yüksek müstesna zamanlardan biri olarak kabul edilir. Bu özel gün, Allah’ın rahmetinin, bereketinin ve ihsanının kullar üzerinde tecelli ettiği mübarek günler arasında yer alır.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam'da manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Özellikle Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü'nde oruç tutmak, dua ve tövbe etmek, Kur'an okumak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.

Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcını simgeleyen ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel dönemlerden biri olarak kabul edilir. (Görsel: A Haber)Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcını simgeleyen ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel dönemlerden biri olarak kabul edilir. (Görsel: A Haber)

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, hicri takvimin başlangıcını oluşturmasının yanı sıra İslam'da "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu dönem, ibadetlerin artırıldığı, tövbe ve istiğfarın yoğunlaştırıldığı manevi bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu dönemde çatışma ve kan dökülmesinden kaçınılması esas alınmış, huzur, merhamet ve kulluk bilinci ön plana çıkarılmıştır.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmesi, bu ayın faziletine ve bereketin bolluğuna işaret eden önemli rivayetler arasında yer alır. Diyanet'e göre Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])

Muharrem ayında özellikle Aşure Günü'nü kapsayan günlerde oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. (Foto: A Haber)Muharrem ayında özellikle Aşure Günü'nü kapsayan günlerde oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. (Foto: A Haber)

Muharrem ayı, yalnızca ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem değil; aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği manevi bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Özellikle Aşure Günü'nde hazırlanan aşurelerin komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması, birlik ve beraberlik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Hz. Peygamber (s.a.v), müminler arasındaki dayanışmanın önemini, "Müminler, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet bakımından tek bir vücut gibidirler. Bir organ rahatsızlanınca, diğer organlar da uykusuzluk ve ateşle etkilenir." (Buhari, Edeb, 27) hadisiyle ifade etmiştir.

Yine paylaşmanın ve sosyal sorumluluğun önemine işaret eden "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." (Buhari, Edeb, 27) hadisi, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın dinî ve ahlaki bir görev olduğunu hatırlatmaktadır.

Aşure Günü'nde tutulan oruç, İslam kaynaklarında fazileti vurgulanan nafile ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. (Foto: A Haber)Aşure Günü'nde tutulan oruç, İslam kaynaklarında fazileti vurgulanan nafile ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. (Foto: A Haber)

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran'da başladı. Bu ay boyunca nafile oruç tutulabilir. Özellikle Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde ya da 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Bu uygulama, Hz. Peygamber'in Aşure orucunu bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte tutmayı teşvik eden hadislerine dayanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklmasında şu ifadeler yer alıyor:

Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, 3/92) Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69 [2004]) Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa o gün (şükür olarak) oruç tuttu" dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Musa'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Muharrem ayı boyunca yapılan dua, istiğfar ve zikirler manevi farkındalığın artmasını sağlıyor. (Foto: A Haber)Muharrem ayı boyunca yapılan dua, istiğfar ve zikirler manevi farkındalığın artmasını sağlıyor. (Foto: A Haber)

MUHARREM ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, orucun temel şartlarından biridir. Kalben niyet etmek yeterli kabul edilir. Ayrıca sahura kalkmak da niyet yerine geçebilir.

Muharrem ayında tutulacak nafile oruçlar için kişinin "Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya" şeklinde niyet etmesi yeterlidir. Niyetin sözlü olarak ifade edilmesi ise mendup kabul edilir.

Kur'an tilaveti, dua, sadaka ve zikir, Aşure Günü'nde tavsiye edilen ameller arasında bulunuyor. (Foto: A Haber)Kur'an tilaveti, dua, sadaka ve zikir, Aşure Günü'nde tavsiye edilen ameller arasında bulunuyor. (Foto: A Haber)

AŞURE GÜNÜNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELER?

Aşure Günü'nde belirli bir ibadet zorunluluğu bulunmasa da İslam alimleri ve dini kaynaklarda tavsiye edilen bazı ameller öne çıkıyor. Muharrem ayı boyunca Müslümanlar, dua ve zikirlerle manevi hayatlarını güçlendirmeye yöneliyor. Özellikle istiğfar, salavat ve Allah'ı zikretmek bu dönemde sıkça tavsiye edilen ameller arasında bulunuyor.

Muharrem ayında, Aşure günü orucunun yanı sıra yapılması önerilen ibadetler şu şekilde:

  • Gece namazı kılmak
  • Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak
  • Tövbe ve istiğfarla günahlardan arınmak
  • Sadaka ve zekat vermek
  • Dua etmek ve Allah'a yönelmek

Diyanet'e göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur:

"En faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. En faziletli dua ise Aşure günündeki duadır." (İbn Mace)

Aşure günü yapılan duaların makbuliyetine işaret eden başka bir hadis ise şöyledir:

"Aşure günü yapılan dua reddedilmez." (İbn Mace)

Aşure Günü'nü Kur'an okuyarak değerlendirmek ruhu ve manevi yönleri güçlendirir. (Foto: A Haber)Aşure Günü'nü Kur'an okuyarak değerlendirmek ruhu ve manevi yönleri güçlendirir. (Foto: A Haber)

AŞURE GÜNÜNDE OKUNABİLECEK SURELER

Aşure Günü'ne özel olarak okunması zorunlu bir sure bulunmuyor. Ancak Kur'an tilaveti yapmak ve manevi atmosferi artıracak sureleri okumak tavsiye ediliyor. Kur'an okumaya vakit ayırmak, bu günün manevi değerini değerlendirmek açısından önemli görülüyor. Yaygın olarak okunan sure ve ayetler şunlar:

  • Fatiha Suresi
  • İhlas Suresi
  • Felak Suresi
  • Nas Suresi
  • Ayetel Kürsi
  • Yasin Suresi
  • Mülk (Tebareke) Suresi

Aşure geleneği ve Kerbela'nın hatırası, Muharrem ayında paylaşma ve adalet bilincini canlı tutuyor. (Foto: A Haber)Aşure geleneği ve Kerbela'nın hatırası, Muharrem ayında paylaşma ve adalet bilincini canlı tutuyor. (Foto: A Haber)

KERBELA VE HZ: HÜSEYİN'İN ÖRNEĞİ

Muharrem ayı aynı zamanda İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan Kerbela hadisesini de içinde barındırır. Hz. Hüseyin'in (r.a.) zalime karşı hakkı savunmak için canını feda etmiş, hak, adalet ve doğruluk uğruna gösterdiği kararlı duruş, asırlardır Müslümanlar için örnek kabul edilmektedir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurur:

"Hüseyin bendedir, ben Hüseyin'deyim. Allah onu seveni de sever, onu düşman edeni de düşman edin." (Müsned Ahmed)

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