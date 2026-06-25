Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ibadetleri ve faziletleri

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam'da manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Özellikle Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü'nde oruç tutmak, dua ve tövbe etmek, Kur'an okumak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.

Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcını simgeleyen ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel dönemlerden biri olarak kabul edilir. (Görsel: A Haber)

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, hicri takvimin başlangıcını oluşturmasının yanı sıra İslam'da "haram aylar" olarak bilinen dört aydan biridir. Bu dönem, ibadetlerin artırıldığı, tövbe ve istiğfarın yoğunlaştırıldığı manevi bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu dönemde çatışma ve kan dökülmesinden kaçınılması esas alınmış, huzur, merhamet ve kulluk bilinci ön plana çıkarılmıştır.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmesi, bu ayın faziletine ve bereketin bolluğuna işaret eden önemli rivayetler arasında yer alır. Diyanet'e göre Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: