2026 Diyanet Kur'an kursu başlangıç tarihi belli oldu! Kayıt detayları ve yaş grupları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi Kur’an kursları için başvurular alınmaya başladı. 4-14 yaş grubuna yönelik farklı programların yer aldığı kurslar 6 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki öğrenciler için hangi eğitim seçenekleri sunulacak?