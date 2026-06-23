CANLI YAYIN

2026 Diyanet Kur'an kursu başlangıç tarihi belli oldu! Kayıt detayları ve yaş grupları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 Diyanet Kur'an kursu başlangıç tarihi belli oldu! Kayıt detayları ve yaş grupları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi Kur’an kursları için başvurular alınmaya başladı. 4-14 yaş grubuna yönelik farklı programların yer aldığı kurslar 6 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki öğrenciler için hangi eğitim seçenekleri sunulacak?

Milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girmesiyle birlikte gözler yaz dönemi Kur'an kurslarına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla düzenlenecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Eğitimler, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlayacak. (Fotoğraf: AA)Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlayacak. (Fotoğraf: AA)

KAYITLAR 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre yaz Kur'an kurslarına başvurular devam ediyor. Aileler, çocuklarını il ve ilçe müftülükleri bünyesinde açılacak kurslara 13 Temmuz'a kadar kayıt ettirebilecek.

Kurslar, yaz tatili boyunca çocukların dini bilgiler öğrenmesi ve temel değerler eğitimi alması amacıyla gerçekleştirilecek.

Çocuklar yaş gruplarına göre hazırlanan programlarla eğitim alabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Çocuklar yaş gruplarına göre hazırlanan programlarla eğitim alabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YAŞ GRUPLARINA GÖRE FARKLI PROGRAMLAR HAZIRLANDI

Bu yıl da farklı yaş gruplarına özel eğitim programları uygulanacak. Çocukların yaşlarına uygun içeriklerle eğitim alması hedefleniyor.

Kurslarda yer alacak yaş grupları

Yaş Grubu Program Seçeneği
4-6 yaş Yarım gün / Tam gün
7-10 yaş Yarım gün / Tam gün
11-14 yaş Yarım gün / Tam gün

Kurslarda 4-14 yaş grubundaki çocuklar için farklı program seçenekleri sunulacak. (Fotoğraf: AA)Kurslarda 4-14 yaş grubundaki çocuklar için farklı program seçenekleri sunulacak. (Fotoğraf: AA)

AMAÇ ÇOCUKLARA YAŞLARINA UYGUN EĞİTİM VERMEK

Diyanet İşleri Başkanlığının koordinasyonunda il ve ilçe müftülükleri tarafından yürütülecek kurslarda, çocukların yaş seviyelerine uygun içeriklerle eğitim alması planlanıyor. Farklı program seçenekleri sayesinde öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi hedefleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın