2026 Diyanet Kur'an kursu başlangıç tarihi belli oldu! Kayıt detayları ve yaş grupları
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi Kur’an kursları için başvurular alınmaya başladı. 4-14 yaş grubuna yönelik farklı programların yer aldığı kurslar 6 Temmuz’da başlayacak. Kayıtlar 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki öğrenciler için hangi eğitim seçenekleri sunulacak?
Milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girmesiyle birlikte gözler yaz dönemi Kur'an kurslarına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla düzenlenecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Eğitimler, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
KAYITLAR 13 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre yaz Kur'an kurslarına başvurular devam ediyor. Aileler, çocuklarını il ve ilçe müftülükleri bünyesinde açılacak kurslara 13 Temmuz'a kadar kayıt ettirebilecek.
Kurslar, yaz tatili boyunca çocukların dini bilgiler öğrenmesi ve temel değerler eğitimi alması amacıyla gerçekleştirilecek.
YAŞ GRUPLARINA GÖRE FARKLI PROGRAMLAR HAZIRLANDI
Bu yıl da farklı yaş gruplarına özel eğitim programları uygulanacak. Çocukların yaşlarına uygun içeriklerle eğitim alması hedefleniyor.
Kurslarda yer alacak yaş grupları
|Yaş Grubu
|Program Seçeneği
|4-6 yaş
|Yarım gün / Tam gün
|7-10 yaş
|Yarım gün / Tam gün
|11-14 yaş
|Yarım gün / Tam gün
AMAÇ ÇOCUKLARA YAŞLARINA UYGUN EĞİTİM VERMEK
Diyanet İşleri Başkanlığının koordinasyonunda il ve ilçe müftülükleri tarafından yürütülecek kurslarda, çocukların yaş seviyelerine uygun içeriklerle eğitim alması planlanıyor. Farklı program seçenekleri sayesinde öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi hedefleniyor.