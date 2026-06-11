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Hicri yılbaşı ne zaman? 2026 Muharrem ayı ve aşure günü tarihi

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Hicri yılbaşı ne zaman? 2026 Muharrem ayı ve aşure günü tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimiyle birlikte Hicri Yılbaşı tarihi netleşti. İslam dünyası için büyük önem taşıyan yeni hicri yılın başlangıcı, Muharrem ayının ilk günüyle idrak edilecek.

İslam dünyasında yeni bir manevi yılın başlangıcını simgeleyen Hicri Yılbaşı için tarih netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Hicri 1448 yılı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan bu özel gün, milyonlarca Müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle karşılanacak.

Diyanet, Hicri 1448 yılının başlangıç tarihini açıkladı (Fotoğraf: A Haber)Diyanet, Hicri 1448 yılının başlangıç tarihini açıkladı (Fotoğraf: A Haber)

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre:

Dini Gün Tarih
Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1448) 16 Haziran 2026 Salı
Hicri Yılbaşı Gecesi 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece
Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe

Muharrem ayının başlamasıyla yeni hicri yıl başlayacak (Fotoğraf: A Haber)Muharrem ayının başlamasıyla yeni hicri yıl başlayacak (Fotoğraf: A Haber)

MUHARREM AYI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. İslam'ın dört haram ayından biri olan Muharrem, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen zaman dilimleri arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de hürmet edilmesi gereken aylar arasında zikredilen Muharrem, ibadet ve manevi hazırlık açısından özel bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Aşure Günü bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek (Fotoğraf: AA)Aşure Günü bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek (Fotoğraf: AA)

AŞURE GÜNÜ 2026'DA HANGİ TARİHTE?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, hicri takvime göre ayın 10. gününe denk geliyor. Diyanet'in açıkladığı takvime göre 2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Her yıl hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü farklı tarihlere denk geliyor. Bu nedenle tarih her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayıyor.

Müslümanlar yeni hicri yılı manevi hazırlıklarla karşılıyor (Fotoğraf: A Haber)Müslümanlar yeni hicri yılı manevi hazırlıklarla karşılıyor (Fotoğraf: A Haber)

HİCRİ YILBAŞI NEDEN ÖNEMLİ?

Hicri yılbaşının temelinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicret yer alıyor. İslam tarihinin seyrini değiştiren bu yolculuk, sadece bir göç hareketi olarak değil; inancın, fedakarlığın ve sabrın sembolü olarak görülüyor.

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde, Hz. Ali'nin teklifi üzerine hicretin gerçekleştiği yıl İslam takviminin başlangıcı kabul edildi. Böylece 1 Muharrem, hicri yılın ilk günü olarak tarihe geçti.

Müslümanlar Muharrem ayına girerken ibadetlerini artırmayı hedefliyor (Fotoğraf: A Haber)Müslümanlar Muharrem ayına girerken ibadetlerini artırmayı hedefliyor (Fotoğraf: A Haber)

HİCRİ YILBAŞINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslam alimleri, Hicri yılbaşının manevi bir başlangıç olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Bu özel günlerde yapılabilecek ibadetler arasında şunlar yer alıyor:

  • Geçmiş yılın muhasebesini yapmak
  • Tevbe ve istiğfarda bulunmak
  • Yeni yılın hayırlı geçmesi için dua etmek
  • Kur'an-ı Kerim okumak
  • Zikir ve tesbihatla meşgul olmak
  • Muharrem ayında nafile oruç tutmak

Peygamber Efendimiz'in, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" hadis-i şerifi nedeniyle Muharrem ayında tutulan oruçlar da ayrı bir önem taşıyor.

Hicri Yılbaşı, İslam tarihindeki kutlu yolculuğun simgesi olarak görülüyor (Fotoğraf: AA)Hicri Yılbaşı, İslam tarihindeki kutlu yolculuğun simgesi olarak görülüyor (Fotoğraf: AA)

HİCRET NEDEN MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR MİLAT OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Hicret, Müslümanların tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü bu olay, İslam'ın yalnızca korunmasını değil, aynı zamanda yayılmasını ve güçlü bir medeniyetin temellerinin atılmasını sağladı.

Bu yönüyle Hicri yılbaşı, sadece yeni bir takvim yılının başlangıcı değil; aynı zamanda fedakarlığın, kardeşliğin, dayanışmanın ve Allah yolunda gösterilen sabrın yeniden hatırlandığı özel bir zaman dilimi olarak görülüyor.

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