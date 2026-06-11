Hicri yılbaşı ne zaman? 2026 Muharrem ayı ve aşure günü tarihi

Aşure Günü bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek (Fotoğraf: AA)

AŞURE GÜNÜ 2026'DA HANGİ TARİHTE?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, hicri takvime göre ayın 10. gününe denk geliyor. Diyanet'in açıkladığı takvime göre 2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Her yıl hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü farklı tarihlere denk geliyor. Bu nedenle tarih her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayıyor.