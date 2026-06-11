Hicri yılbaşı ne zaman? 2026 Muharrem ayı ve aşure günü tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimiyle birlikte Hicri Yılbaşı tarihi netleşti. İslam dünyası için büyük önem taşıyan yeni hicri yılın başlangıcı, Muharrem ayının ilk günüyle idrak edilecek.
İslam dünyasında yeni bir manevi yılın başlangıcını simgeleyen Hicri Yılbaşı için tarih netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Hicri 1448 yılı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan bu özel gün, milyonlarca Müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle karşılanacak.
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre:
|Dini Gün
|Tarih
|Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1448)
|16 Haziran 2026 Salı
|Hicri Yılbaşı Gecesi
|15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece
|Aşure Günü
|25 Haziran 2026 Perşembe
MUHARREM AYI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. İslam'ın dört haram ayından biri olan Muharrem, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen zaman dilimleri arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de hürmet edilmesi gereken aylar arasında zikredilen Muharrem, ibadet ve manevi hazırlık açısından özel bir dönem olarak değerlendiriliyor.