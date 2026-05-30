2026 Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?
İslam dünyasında manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in başlangıç tarihi netleşirken, Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geleceği de belli oldu. İşte 2026 yılı dini günler takviminde yer alan önemli tarihler ve Muharrem ayının anlamı.
Müslümanlar için yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeleyen Muharrem ayı, 2026 yılında haziran ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre hem Hicri yılbaşı hem de Aşure Günü tarihleri netleşti. Vatandaşlar ise Muharrem ayının ne zaman başlayacağını, Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiğini ve bu ayın dini önemini araştırıyor.
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran tarihinde başlayacak. Aynı gün Hicri takvimin yeni yılı da başlamış olacak. Hicri takvim, ay hareketlerine göre hesaplandığı için miladi takvimden farklı ilerliyor. Bu nedenle Muharrem ayı her yıl yaklaşık 10 ila 11 gün daha erken tarihlere denk geliyor.
2026 dini günler takvimine göre önemli tarihler
|Dini Gün
|Tarih
|Hicri Yılbaşı
|16 Haziran 2026
|1 Muharrem
|16 Haziran 2026
|Aşure Günü
|25 Haziran 2026
AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?
Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 tarihine denk geliyor. İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan bu gün, paylaşma ve dayanışma kültürünün simgelerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'de birçok kişi aşure hazırlayarak komşularına ve yakınlarına ikram ediyor.