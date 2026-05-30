2026 Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

MUHARREM AYI NEDEN ÖNEMLİ?

Muharrem ayı, İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak anılan özel dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört haram aydan biri olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bulunuyor.

Bu ay boyunca ibadet, dua, tefekkür ve yardımlaşma gibi manevi faaliyetlerin artırılması tavsiye ediliyor. Müslümanlar için yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Muharrem, geçmişin muhasebesini yapmak ve yeni döneme manevi hazırlık yapmak açısından da önem taşıyor.