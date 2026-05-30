2026 Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İslam dünyasında manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in başlangıç tarihi netleşirken, Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geleceği de belli oldu. İşte 2026 yılı dini günler takviminde yer alan önemli tarihler ve Muharrem ayının anlamı.

Müslümanlar için yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeleyen Muharrem ayı, 2026 yılında haziran ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre hem Hicri yılbaşı hem de Aşure Günü tarihleri netleşti. Vatandaşlar ise Muharrem ayının ne zaman başlayacağını, Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiğini ve bu ayın dini önemini araştırıyor.

Diyanet takvimine göre hicri yılbaşı 16 Haziran tarihinde başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre 2026 yılında Muharrem ayı 16 Haziran tarihinde başlayacak. Aynı gün Hicri takvimin yeni yılı da başlamış olacak. Hicri takvim, ay hareketlerine göre hesaplandığı için miladi takvimden farklı ilerliyor. Bu nedenle Muharrem ayı her yıl yaklaşık 10 ila 11 gün daha erken tarihlere denk geliyor.

2026 dini günler takvimine göre önemli tarihler

Dini Gün Tarih
Hicri Yılbaşı 16 Haziran 2026
1 Muharrem 16 Haziran 2026
Aşure Günü 25 Haziran 2026

Aşure Günü bu yıl 25 Haziran tarihine denk geliyor. (Fotoğraf: A Haber)

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 tarihine denk geliyor. İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan bu gün, paylaşma ve dayanışma kültürünün simgelerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'de birçok kişi aşure hazırlayarak komşularına ve yakınlarına ikram ediyor.

(Fotoğraf: A Haber)

MUHARREM AYI NEDEN ÖNEMLİ?

Muharrem ayı, İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak anılan özel dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört haram aydan biri olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bulunuyor.

Bu ay boyunca ibadet, dua, tefekkür ve yardımlaşma gibi manevi faaliyetlerin artırılması tavsiye ediliyor. Müslümanlar için yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Muharrem, geçmişin muhasebesini yapmak ve yeni döneme manevi hazırlık yapmak açısından da önem taşıyor.

Muharrem ayı boyunca ibadet ve manevi faaliyetler ön plana çıkıyor. (Fotoğraf: A Haber)

MUHARREM AYINDA YAŞANAN TARİHİ OLAYLAR

Muharrem ayı yalnızca hicri yılın başlangıcı olmasıyla değil, İslam tarihindeki önemli gelişmelerle de öne çıkıyor. Öne çıkan olaylardan bazıları şöyle:

  • Hicri takvimin başlangıcına esas alınan hicret süreci bu dönemin sembolü olarak kabul ediliyor.
  • Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor.
  • Hz. Hüseyin ve beraberindeki Ehl-i Beyt mensuplarının Kerbelâ'da şehit edilmesi nedeniyle Muharrem ayı aynı zamanda bir matem ve tefekkür dönemi olarak görülüyor.

Bu nedenle Muharrem ayı, hem manevi huzurun hem de tarihi hatırlayışın birlikte yaşandığı özel zamanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul ediliyor. (Fotoğraf: A Haber)

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda Muharrem ayında tutulacak özel ve zorunlu bir oruç bulunmuyor. Ancak bu ayda nafile oruç tutmanın faziletli olduğu belirtiliyor. Özellikle Aşure Günü ve öncesi-sonrasındaki günlerde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Rivayetlere göre Hz. Muhammed'in (SAV), Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye ettiği aktarılıyor.

