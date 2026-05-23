Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbiri getirilişi

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi “Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, nasıl getirilir?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in açıkladığı bilgilere göre teşrik tekbirleri arefe sabahı başlıyor ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar sürüyor. Merak edilen tüm detaylar…

Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan dini konular arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Özellikle arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, teşrik tekbirlerinin hangi vakitte başlayacağını, nasıl okunacağını ve kimlerin getirmesi gerektiğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilerle birlikte uygulamanın detayları da netleşti.

(Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazların ardından getirilen özel tekbirlere verilen isim olarak biliniyor. İslam alimlerine göre bu tekbirler, Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in teslimiyetini simgeleyen önemli ibadetlerden biri kabul ediliyor. Okunan tekbir şu şekilde: "Allahü ekber Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhi'l-hamd." Türkçe anlamı ise şöyle: "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur."