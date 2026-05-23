Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Kurban Bayramı teşrik tekbiri getirilişi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi “Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, nasıl getirilir?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in açıkladığı bilgilere göre teşrik tekbirleri arefe sabahı başlıyor ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar sürüyor. Merak edilen tüm detaylar…

Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan dini konular arasında teşrik tekbirleri yer aldı. Özellikle arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, teşrik tekbirlerinin hangi vakitte başlayacağını, nasıl okunacağını ve kimlerin getirmesi gerektiğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilerle birlikte uygulamanın detayları da netleşti.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazların ardından getirilen özel tekbirlere verilen isim olarak biliniyor. İslam alimlerine göre bu tekbirler, Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in teslimiyetini simgeleyen önemli ibadetlerden biri kabul ediliyor.

Okunan tekbir şu şekilde:

"Allahü ekber Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhi'l-hamd."

Türkçe anlamı ise şöyle:

"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur."

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in aktardığı bilgilere göre teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla birlikte başlıyor. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor. Böylece toplam 23 vakit farz namazın ardından teşrik tekbiri getiriliyor.

Teşrik Tekbirlerinin Başlangıç ve Bitiş Vakti

Başlangıç Bitiş Toplam Vakit
Arefe günü sabah namazı Bayramın 4. günü ikindi namazı 23 vakit

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre teşrik tekbirlerinin kökeni Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmekle sınandığı olaya dayanıyor. Rivayete göre Cebrail'in gökten koçla gelişi sırasında "Allahu ekber" diyerek tekbir getirdiği, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in de buna karşılık verdiği aktarılıyor.

Bu nedenle teşrik tekbirleri, teslimiyetin ve Allah'a bağlılığın sembollerinden biri olarak görülüyor.

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ NAMAZLARDAN SONRA GETİRİLİR?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de tekbirlerin hangi namazların ardından okunacağı oluyor. Teşrik tekbirleri:

  • Farz namazlardan sonra,
  • Selam verildikten hemen sonra,
  • Her vakitte bir kez olacak şekilde okunuyor.
