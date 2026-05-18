Mekke-i Mükerreme'de bazı hacı adayları ve mahalli halk, Arafat Dağı'na ve Cebel-i Rahme olarak bilinen zirveye tırmanarak hilali gözetledi. Ancak şehirdeki yüksek nem ve ufunet nedeniyle Mekke'de hilalin çıplak gözle görülmesi mümkün olmadı. Hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne seren bir ayrıntı olarak, normalde Mekke'nin ufkundan seçilebilen 21 kilometre uzaklığındaki binalar dahi bu görünürlük engeli nedeniyle izlenemedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Balıkesir, Erzurum, Ardahan, Kırklareli, Giresun, Mardin, Van, Siirt ve Bayburt dahil çok sayıda ilde Zilhicce hilalinin çıplak gözle net olarak görüldüğünü kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medyada da Van ve İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgeden yapılan rasatların fotoğrafları yaygın biçimde paylaşıldı.

MÜBAREK BELDELERDE PAKİSTAN'DAN KAZAKİSTAN'A SEVİNÇ

Hac vazifesi için Mekke ve Medine'de bulunan hacı adayları, Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının ardından Pakistan, Endonezya, Mısır, Malezya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Irak ve Suriye'deki yakınlarından gelen hilal fotoğrafları aracılığıyla büyük sevinç yaşadı. Haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesi'nin günlerinin teyit edilmesi bu sevinci daha da derinleştirdi.

Zilhicce hilalinin resmi olarak teyit edilmesiyle hac takvimi kesinleşti; tüm İslam dünyasının bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün karşılayacak olması ayrı bir anlam taşıyor. Mübarek beldelerdeki hacı adayları, önümüzdeki günlerde Terviye ve Arefe programlarını gerçekleştirerek haccın rükünlerini ifa edecek.