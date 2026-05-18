CANLI YAYIN

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı

Suudi Arabistan'ın Zilhicce hilalinin görüldüğünü resmi olarak açıklaması ve Türkiye'nin pek çok ilinde çıplak gözle teyit edilmesiyle birlikte, Hicri 1446 yılının hac vazifesini ifa etmek üzere Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'de bulunan hacı adayları büyük bir sevinç yaşadı.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 17 Mayıs 2025 akşamı Zilhicce hilalinin görüldüğünü ilan etti. Bu kararla birlikte 18 Mayıs 2025 Pazartesi, Zilhicce ayının resmi ilk günü oldu. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, İstanbul, Ankara, Van ve Erzurum başta olmak üzere çok sayıda ilde Zilhicce hilalinin çıplak gözle net biçimde görüldüğünü açıkladı. Mübarek beldelerdeki hacı adayları bu gelişmeyi, haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesi'nin tarihlerinin netleşmesi olarak karşıladı.

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı - 1

ARAFAT VAKFESİ VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ NETLEŞTİ

Zilhicce hilalinin teyit edilmesiyle birlikte hac takviminin kritik günleri de kesinleşti. Hacı adaylarının Arafat'a çıkmaya başlayacağı Terviye Günü 25 Mayıs 2025 Pazartesi olarak belirlendi. Haccın rüknü olan Arafat Vakfesi'nin icra edileceği Arefe Günü ise 26 Mayıs 2025 Salı'ya denk geldi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2025 Çarşamba olarak teyit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre tüm İslam ülkeleri bu yıl bayramı aynı tarihte idrak edecek.

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı - 2

SUUDİ ARABİSTAN'DA RESMİ İLAN: 18 MAYIS ZİLHİCCE'NİN İLK GÜNÜ

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'nın aktardığına göre Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 17 Mayıs akşamı Zilhicce hilalinin görüldüğünü ve 18 Mayıs tarihinin Zilhicce ayının 1. günü olduğunu ilan etti. Söz konusu duyuruyla 27 Mayıs Çarşamba'nın Kurban Bayramı'nın ilk günü olacağı da resmiyet kazandı.

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı - 3

MEKKE'DE HAVA KOŞULLARI HİLALİ GÖRMEYİ ENGELLEDİ

Mekke-i Mükerreme'de bazı hacı adayları ve mahalli halk, Arafat Dağı'na ve Cebel-i Rahme olarak bilinen zirveye tırmanarak hilali gözetledi. Ancak şehirdeki yüksek nem ve ufunet nedeniyle Mekke'de hilalin çıplak gözle görülmesi mümkün olmadı. Hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne seren bir ayrıntı olarak, normalde Mekke'nin ufkundan seçilebilen 21 kilometre uzaklığındaki binalar dahi bu görünürlük engeli nedeniyle izlenemedi.

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı - 4

TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLDE ÇIPLAK GÖZLE RASATLA TEYİT EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Balıkesir, Erzurum, Ardahan, Kırklareli, Giresun, Mardin, Van, Siirt ve Bayburt dahil çok sayıda ilde Zilhicce hilalinin çıplak gözle net olarak görüldüğünü kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medyada da Van ve İstanbul başta olmak üzere pek çok bölgeden yapılan rasatların fotoğrafları yaygın biçimde paylaşıldı.

Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı - 5

MÜBAREK BELDELERDE PAKİSTAN'DAN KAZAKİSTAN'A SEVİNÇ

Hac vazifesi için Mekke ve Medine'de bulunan hacı adayları, Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının ardından Pakistan, Endonezya, Mısır, Malezya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Irak ve Suriye'deki yakınlarından gelen hilal fotoğrafları aracılığıyla büyük sevinç yaşadı. Haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesi'nin günlerinin teyit edilmesi bu sevinci daha da derinleştirdi.

Zilhicce hilalinin resmi olarak teyit edilmesiyle hac takvimi kesinleşti; tüm İslam dünyasının bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün karşılayacak olması ayrı bir anlam taşıyor. Mübarek beldelerdeki hacı adayları, önümüzdeki günlerde Terviye ve Arefe programlarını gerçekleştirerek haccın rükünlerini ifa edecek.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın