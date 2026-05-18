Mübarek beldelerde Zilhicce hilali sevinci yaşandı
Suudi Arabistan'ın Zilhicce hilalinin görüldüğünü resmi olarak açıklaması ve Türkiye'nin pek çok ilinde çıplak gözle teyit edilmesiyle birlikte, Hicri 1446 yılının hac vazifesini ifa etmek üzere Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'de bulunan hacı adayları büyük bir sevinç yaşadı.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 17 Mayıs 2025 akşamı Zilhicce hilalinin görüldüğünü ilan etti. Bu kararla birlikte 18 Mayıs 2025 Pazartesi, Zilhicce ayının resmi ilk günü oldu. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, İstanbul, Ankara, Van ve Erzurum başta olmak üzere çok sayıda ilde Zilhicce hilalinin çıplak gözle net biçimde görüldüğünü açıkladı. Mübarek beldelerdeki hacı adayları bu gelişmeyi, haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesi'nin tarihlerinin netleşmesi olarak karşıladı.
ARAFAT VAKFESİ VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ NETLEŞTİ
Zilhicce hilalinin teyit edilmesiyle birlikte hac takviminin kritik günleri de kesinleşti. Hacı adaylarının Arafat'a çıkmaya başlayacağı Terviye Günü 25 Mayıs 2025 Pazartesi olarak belirlendi. Haccın rüknü olan Arafat Vakfesi'nin icra edileceği Arefe Günü ise 26 Mayıs 2025 Salı'ya denk geldi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2025 Çarşamba olarak teyit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre tüm İslam ülkeleri bu yıl bayramı aynı tarihte idrak edecek.
SUUDİ ARABİSTAN'DA RESMİ İLAN: 18 MAYIS ZİLHİCCE'NİN İLK GÜNÜ
Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'nın aktardığına göre Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 17 Mayıs akşamı Zilhicce hilalinin görüldüğünü ve 18 Mayıs tarihinin Zilhicce ayının 1. günü olduğunu ilan etti. Söz konusu duyuruyla 27 Mayıs Çarşamba'nın Kurban Bayramı'nın ilk günü olacağı da resmiyet kazandı.