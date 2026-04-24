24 Nisan Cuma hutbesi: Modern çağın tuzaklarına karşı gençleri nasıl korumalıyız?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EĞİTİM VURGUSU

Hutbede, Hz. Muhammed'in ilme verdiği önem örnek gösterildi. Bu dua ile eğitimin sadece bilgi edinmek değil, faydalı bilgiye ulaşmak ve onu hayatla bütünleştirmek olduğu vurgulandı.

"Allah'ım! Öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır."

Bu dua ile birlikte, eğitimin sadece öğrenmek değil, öğrenilen bilgiyi hayata geçirmek olduğu mesajı verildi. Aynı hutbede yer alan "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" hadisi ise eğitimin toplumsal fayda üretmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu