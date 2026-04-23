24 Nisan Cuma hutbesi: Modern çağın tuzaklarına karşı gençleri nasıl korumalıyız?
Diyanet’in 24 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde merhamet eksenli eğitim anlayışı öne çıktı. Hutbede, ilim ile ahlakın birlikte verilmesi gerektiği vurgulanırken gençlerin zararlı akımlardan korunması ve toplumun değerler üzerinden yeniden güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 24 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde, eğitimin İslam'daki yeri ve merhametle yoğrulmuş bir neslin inşası ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda ahlak, sorumluluk ve bilinç kazandıran bir süreç olduğu vurgulandı.
EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMELİ: HİKMET VE AHLAK
Hutbede İslam medeniyetindeki eğitim yaklaşımı kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitimin yalnızca bilgi üretmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda insanın kalbini ve davranışlarını şekillendiren bir süreç olduğu ifade edildi.
"Medeniyetimizde eğitim; ilimle hikmetin, bilgiyle ahlakın bir arada bulunduğu hakikat arayışı olarak görülür."
Bu yaklaşım, eğitimin bireyi hem dünyaya hem de ahirete hazırlayan bütüncül bir sistem olduğuna işaret etti.
EĞİTİM NEYİ AMAÇLAR?
Hutbeye göre eğitimin temel hedefi sadece başarı değil; sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.
Hutbede öne çıkan amaçlar:
- Allah'a yakın bir bilinç oluşturmak
- Aile ve topluma karşı sorumluluk kazandırmak
- Sevgi, saygı ve merhameti güçlendirmek
- Doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisi kazandırmak