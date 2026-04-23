24 Nisan Cuma hutbesi: Modern çağın tuzaklarına karşı gençleri nasıl korumalıyız?

Diyanet’in 24 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde merhamet eksenli eğitim anlayışı öne çıktı. Hutbede, ilim ile ahlakın birlikte verilmesi gerektiği vurgulanırken gençlerin zararlı akımlardan korunması ve toplumun değerler üzerinden yeniden güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 24 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde, eğitimin İslam'daki yeri ve merhametle yoğrulmuş bir neslin inşası ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda ahlak, sorumluluk ve bilinç kazandıran bir süreç olduğu vurgulandı.

EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMELİ: HİKMET VE AHLAK

Hutbede İslam medeniyetindeki eğitim yaklaşımı kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitimin yalnızca bilgi üretmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda insanın kalbini ve davranışlarını şekillendiren bir süreç olduğu ifade edildi.

"Medeniyetimizde eğitim; ilimle hikmetin, bilgiyle ahlakın bir arada bulunduğu hakikat arayışı olarak görülür."

Bu yaklaşım, eğitimin bireyi hem dünyaya hem de ahirete hazırlayan bütüncül bir sistem olduğuna işaret etti.

EĞİTİM NEYİ AMAÇLAR?

Hutbeye göre eğitimin temel hedefi sadece başarı değil; sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

Hutbede öne çıkan amaçlar:

  • Allah'a yakın bir bilinç oluşturmak
  • Aile ve topluma karşı sorumluluk kazandırmak
  • Sevgi, saygı ve merhameti güçlendirmek
  • Doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisi kazandırmak

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EĞİTİM VURGUSU

Hutbede, Hz. Muhammed'in ilme verdiği önem örnek gösterildi. Bu dua ile eğitimin sadece bilgi edinmek değil, faydalı bilgiye ulaşmak ve onu hayatla bütünleştirmek olduğu vurgulandı.

"Allah'ım! Öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır."

Bu dua ile birlikte, eğitimin sadece öğrenmek değil, öğrenilen bilgiyi hayata geçirmek olduğu mesajı verildi. Aynı hutbede yer alan "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" hadisi ise eğitimin toplumsal fayda üretmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu

AYET VE HADİSLERLE GÜÇLÜ MESAJLAR

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den önemli bir ayet hatırlatıldı. Bu ayet üzerinden eğitimde hikmet ve güzel üslubun önemi vurgulandı.

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et."
(Nahl Suresi, 125. Ayet)

MODERN DÜNYAYA ELEŞTİRİ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Hutbede günümüz dünyasına dair önemli bir tespit de yer aldı. İnsani değerlerin zayıfladığına dikkat çekilerek, çözümün kaynağı açıkça ifade edildi.

"Bugün, bütün dünya, insanı insan yapan değerlerin zaafa uğradığı bir dönemden geçmektedir."

Bu noktada, yeniden vahyin rehberliğine dönmenin ve Peygamber ahlakını örnek almanın önemine vurgu yapıldı.

AİLELERE KRİTİK UYARI: GENÇLER NASIL KORUNMALI?

Hutbede ailelere ve topluma önemli sorumluluklar yüklendi. Özellikle çocukların ve gençlerin korunmasına dikkat çekildi. Öne çıkan uyarılar şöyle sıralandı:

  • Zararlı alışkanlıklar ve akımlara karşı bilinç oluşturulmalı
  • Çocukların zihinlerine ilim, kalplerine iman yerleştirilmeli
  • Ahlak ve ibadet hayatın merkezine alınmalı

Bu yaklaşımın, güçlü bir toplumun temelini oluşturacağı ifade edildi.

MERHAMET TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Hutbede öne çıkan ana yaklaşım, merhamet merkezli eğitim oldu. Bu modelin birey ve toplum üzerindeki etkileri açık şekilde ortaya kondu:

Alan Etkisi
Birey Ahlaklı ve bilinçli kişilik
Aile Güven ve sevgi ortamı
Toplum Adalet ve huzur

HUTBE DUA İLE TAMAMLANDI

25 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesi, eğitimin sadece bilgi değil, insan yetiştirme süreci olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koydu. Merhamet merkezli bu yaklaşım, bireyden topluma uzanan bir dönüşüm çağrısı yaptı. Hutbe, Hz. Muhammed'in şu duasıyla sona erdi:

"Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."

24 NİSAN 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

MERHAMET EĞİTİMİ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın üzerinde hassasiyetle durduğu hususlardan biri de eğitimdir. Medeniyetimizde eğitim; ilimle hikmetin, bilgiyle ahlakın bir arada bulunduğu hakikat arayışı olarak görülür. İnsanı, Allah'a yaklaştıran; sevgi, saygı ve şefkat gibi faziletlerle buluşturan eğitim anlayışı benimsenir. Dünyalık başarının yanında, kişinin; Rabbine, ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği eğitim bilincinin oluşması hedeflenir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Allah'ım! Öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır" duası bu duruma en güzel örnektir.

Aziz Müminler!

Eğitim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çünkü insan; eğitimle şekillenir. Eşyanın hikmetini ve yaratılışın gayesini eğitimle kavrayabilir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan eğitimle ayırabilir. Dinin, canın, malın, neslin ve aklın korunduğu erdemli bir toplum eğitimle inşa edilebilir. Adalet ve merhametin hâkim olduğu bir medeniyet ancak eğitimle kurulabilir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bugün, bütün dünya, insanı insan yapan değerlerin zaafa uğradığı bir dönemden geçmektedir. Bundan kurtuluş, insanın; özüne dönmesi, vahyin yol göstericiliği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını örnek almasıyla mümkündür. Toplum olarak bizler de milli ve manevi değerlerimizle hemhal olmuş bir eğitim anlayışıyla, sıkıntılarımıza çare bulabilir, birbirimize umut olabilir, geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Zira bizler; Cenâb-ı Hakk'ın, "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et" ayet-i kerimesini kendisine şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Muallim olarak gönderilen, sünnet-i seniyyesi ve merhamet eğitimiyle sadece içinde yaşadığ"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır"ı topluma değil bütün insanlığa rehberlik eden Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in ümmetiyiz. hadis-i şerifi gereğince iyiliğin yeryüzündeki temsilcileri olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyan şanlı bir ecdadın torunlarıyız.

Değerli Müslümanlar!

Bugün her birimize düşen görev; bizi biz yapan, bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü batıl ideolojiden, sapkın akımdan, zararlı alışkanlıktan korumaya var gücümüzle gayret göstermektir. Onların zihinlerine ilmi, kalplerine imanı, hayatlarına ibadet ve ahlakı nakşetmeye daha fazla ehemmiyet vermektir.

Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu duası ile bitiriyoruz: "Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."

