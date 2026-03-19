Asırlık emanetler dönüyor: 3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan üç önemli cami, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yeniden ibadete açılıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla süreci duyurdu.
Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun."
ÜÇ CAMİ BAYRAM SABAHI CEMAATİYLE BULUŞACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlık vakıf eserlerini geleceğe taşıma sorumluluğu kapsamında üç önemli caminin restorasyonunu tamamladı. Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii ve Isparta Ulu Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacak.