Asırlık emanetler dönüyor: 3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor



ŞANLIURFA'DA DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI İbadete 1994 yılında açılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Selahaddin Eyyubi Camii için 2023 yılında restorasyon süreci başlatıldı. Yapının mevcut durumu ayrıntılı analizlerle incelenirken özgün mimari unsurlar koruma altına alındı. Mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili muhafaza edilirken yapısal güvenliği artırmak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonları uygulanırken, gerekli bölümlerde özgün dokuya uygun yenilemeler gerçekleştirildi. Abdest alanları, aydınlatma ve mekanik sistemler modern ihtiyaçlara göre düzenlendi. Cephe temizliği ve ahşap elemanların yenilenmesinin ardından çevre düzenlemesi tamamlanan cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.



DİYARBAKIR'DA TARİHî CAMİ BİLİMSEL RESTORASYONLA İHYA EDİLDİ Diyarbakır'ın önemli yapılarından Melik Ahmet Paşa Camii'nde restorasyon çalışmaları, bilim kurulu ve teknik ekiplerin hazırladığı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yürütüldü. Zemin ve temel yapısının belirlenmesi için sondaj, jeoradar ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Duvar ve zeminlerde enjeksiyon uygulamaları yapılırken, kubbe ve tonozlarda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Çini yüzeyler temizlendi, kalem işi imalatlar yapıldı, ahşap döşeme ve elektrik sistemleri yenilendi. Yerden ısıtma sistemi de kurulan cami, bayramın ilk günü kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.