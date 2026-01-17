Kırşehir’de tarihi Kapucu Camii güvercinlerin yuvası oldu

Her sabah güvercinleri beslediğini ifade eden Kemal Zobu, "Kuşlar artık buraya alıştı. Camiye gelen vatandaşlar ve çevrede bulunan esnaf da güvercinlerin varlığından memnun. Cami dışında bir yere gitmek istemiyorlar. Bazen camiyi kirlettikleri düşünülse de ben yine de yemlemeye devam ediyorum" dedi.Tarihi caminin güvercinlerle ayrı bir güzellik kazandığını belirten vatandaşlar da durumdan memnun olduklarını aktardı. Yoğun bir cadde üzerinde bulunmasına rağmen güvercinlerin görsel bir şölen sunduğunu söyleyen Neslihan Eraslan, "Cadde üzerinde gelip geçen kuşları izliyoruz. Bazen biz de yem atıyoruz. Gerçekten güzel bir manzara oluşturuyorlar" diye konuştu.