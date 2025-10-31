Rus Alina Hakkari’de Müslüman oldu

Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan Suldina, Antalya'da tanıştığı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra Yüksekova ilçesine geldi.



Müslüman olmaya karar veren ve nişanlısı aracılığıyla İlçe Müftülüğüne başvuran Suldina için burada ihtida merasimi düzenlendi.



İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Suldina'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.



Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Suldina, "Rüya" ismini aldı.



Sevük, gazetecilere, ihtida merasimiyle Suldina'nın Müslüman olduğunu söyledi.



İslam'ın hoşgörü dini olduğunu belirten Sevük, "İslam'ın barış dini olduğunu anlattık. İman ve İslam'ın şartlarını kendisine açıkladık. Hür iradesiyle bu kararı verdi. Müslümanların yaşantısından etkilenerek İslam'ı tercih etti. Rabbim imanını kamil, amelini salih, ahlakını güzel eylesin." dedi.



Suldina ile 5 ay önce tanıştığını ifade eden Kalaç ise "Tatil sürecinde Alina ile tanıştık, arkadaşlığımız ilerledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Müftülüğe başvurduk ve burada Müslüman oldu. İnşallah gelecek yıl evleneceğiz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN