"VI. Ahlâk Şurası" Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bu yıl altıncısı düzenlenen şûraya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü (ASBÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Şura İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





Şuraya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj göndererek katkı sundu. Erdoğan mesajında, "VI. Ahlâk Şûrası'nda, dünyamızın en önemli sorunlarından olan ahlâkî deformasyonun nedenleri üzerinde durarak, çözüm noktasında İslamî ilimleri çeşitli boyutlarıyla ele alıp, çözüme katkı sağlayacak görüşlerin ortaya konulacağına inanıyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden olan Mehmet Doğan'ın aziz hatırasına atfedilen Şûra'nın başarılı geçmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi.



Ahlâkın sadece bireylerin hayatını değil, toplumların geleceğini de belirleyen temel bir değer olduğunu belirten HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Bugün burada, çok değerli ilim insanlarımız, kıymetli hocalarımız, değerli büyüklerimiz ile toplumun temel dinamiklerini oluşturan manevi değerimiz, millet ruhumuzun hazinesi olan bir konu başlığında, Ahlak çalıştayında bir aradayız. Bu şûramızın 2 gün boyunca somut çıktıları olacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bir vakıf anlayışının, bir fikrin, insana hizmet anlayışının tezahürü olarak kurulmuştur. Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 80'li yılların başından bugüne Gaziantep'te ilime, bilime, gençliğe hizmet çalışmaları gerçekleştirmiş; 1998 yılında Erdem Okullarını, 2008 yılında ise Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ilk vakıf üniversitesini ülkemize kazandırmıştır" şeklinde konuştu.





ASBÜ Rektörü ve TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Dinin bilgi üretme yeteneği, ahlâk temelli yaşam, hayat inşası ve birey-toplum bütünlüğünü kurma kudreti ne yazık ki sorgulanır hâle gelmiştir. Bu anlayış tüm insanlığı kuşatmıştır. Özellikle 19. yüzyıl sonrası İslam dünyasında, Batı'nın bilim ve teknolojik üstünlüğü karşısında yaşanan hayranlık ile aşağılık kompleksi arasında salınan zihinler, dinin temel iddialarını savunmada ne yazık ki zayıf kalmıştır" diye konuştu.



Şûra'nın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bilimsel üretim kadar önem verdiği bir diğer alan da değerler eğitimi ve medeniyet perspektifidir. Bu bağlamda, İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile birlikte böylesi anlamlı bir şûraya ev sahipliği yapmak bizler için sadece bir akademik sorumluluk değil, inandığımız değerlere olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Ayrıca bu anlamlı şûranın, fikir ve düşünce dünyamıza derin katkılar sunmuş değerli ilim ve fikir insanı Mehmet Doğan'ın aziz hâtırasına ithafen düzenlenmesi, özel bir anlam katmaktadır. Ruhu şâd olsun" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül; "'İnsan insanın kurdudur' anlayışıyla bir medeniyet inşa etmeye çalışan Batı'nın, insanlığa büyük bir buhran yaşattığı dönemi hep birlikte tecrübe ediyoruz. 1945'teki Yalta Konferansı'yla dünyaya yeni bir nizam vereceğini iddia eden küresel güçlerin medeniyet tasavvuru temelden çürümüştür. 1945'ten bu yana 'yeni dünya düzeni' insanlığa kayda değer bir katkı sunamamıştır. Bugün ise Gazze'de sadece iki gün içinde 200 insanın katledildiği bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığa, medeniyete ve dünyaya dair daha fazla kan ve daha fazla zulüm getiren bu Batı medeniyetinin yol açtığı buhranı ortadan kaldıracak yegâne yol, ahlâk temelli bir medeniyet inşasıdır. Bu nedenle, çağın meydan okumalarına karşı bir ruhun, bir ahlâkın galip geleceğini ortaya koyan bu şûra, son derece kıymetlidir" dedi.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber; "Din ahlaktır, ahlak da dindir. Bunlar olunca da, ahlakî temelli asayiş suçları ortadan kalkar, Gaziantep'te bağımlılıkla mücadeleyi konuşmayız. Yerlere atılan çöpleri, temizliği konuşmayız. Ben gençlerden son derece ümitliyim. Okumaktan, dinlemekten, doğruyu bulmaktan kendinizi alıkoymayın. Eleştirdiğiniz şeyleri siz de yapacak hale bürünmeyin. Sizlerin her birinizden ümitliyim" dedi.



GBB Başkanı Fatma Şahin, "Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor, buraya gelince 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' diyor. 'Bu şehri anlatmaya ne kalem yeter, ne kelam' diyerek Gaziantep'in büyüklüğünü ifade ediyor. Bu şehir, Şehr-i Medeniyet; bu şehir, Şehr-i Dua. Bu şehir, Yesrib'i Medine yapan Şehr-i Ensar'dır. Bu şehrin belediye başkanı, Şehr-i Emin'i olmak ise büyük bir emanet, büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur. Biz de bu sorumlulukla; Bedreddin Aynî'leri, Ahmet Mithat Küçükçınar'ları, Mehmet Ziylan'ları, yetiştiren bu şehirde görev yapmanın bilinciyle çalışıyoruz. Bu şurada emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



Güncel sorunların toplumsal, kültürel boyutlarının kapsamlı oturumlarla tartışılacağı ve üç gün sürecek VI. Ahlâk Şûrası'nda; "İnsan-Fıtrat, Ahlak ve Hukuk", "Ahlak, Din ve Hayat", "Modern Dönemin Neden Olduğu Ahlak Sorunları", "Çağın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din" ve "İslamî İlimlerin Ahlak Üzerine Yeniden İnşası" başlıklı oturumlar ile çağımızın değer krizine karşı güçlü, teorik ve pratik çözüm arayışları konuşulup müzakere edilecek.