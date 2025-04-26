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Levent Camii dualarla ibadete açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 12:16
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Levent Camii dualarla ibadete açıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Doğan tarafından inşa edilen Levent Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışına AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Akçadağ ve Yeşilyurt Kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmadığını vurgulayarak, "Camiler, kardeşliğin, dayanışmanın ve manevi değerlerin yaşatıldığı kutlu yerlerdir. Levent Mahallemize kazandırılan bu güzel eserin, gelecek nesillere hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum," dedi.

Camii yapılan konuşmaların ardından dualarla ibadete açıldı.

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Levent Camii dualarla ibadete açıldı Levent Camii dualarla ibadete açıldı Levent Camii dualarla ibadete açıldı
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