Edirne’de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi’nin restorasyonuna başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin restorasyon ihalesi gerçekleştirilerek yüklenici firmaya teslim edildi.

Restorasyon öncesi şantiye alanı oluşturularak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen caminin restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, caminin restorasyonunun geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükseltme projeleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Yıllardır devam eden bir süreç. 20 yıldır Edirne'deyim ilk geldiğim günden bugüne kadar çok konuşuldu caminin restorasyonu. Ama en sonunda, nihayetinde verilen karar 'taş yerinde ağır' dedik ve camimizi yerinde koruyarak onaracağız. Çünkü cami rıhtımıyla beraber bir bütün çok geniş bir haziresi var ve orada da çok mezar taşı var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık." diye konuştu.

EVLİYA KASIMPAŞA CAMİSİ

Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı. Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.