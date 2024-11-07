2025 hac boş kontenjanları açıklandı mı: Diyanet hac yedek kontenjan kurası ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kontenjanları için kura çekimlerini tamamladı ve kesin kayıt süreci başladı. Bu yıl, Türkiye genelinde 84 bin 942 kişiye hac ibadetini yerine getirmeye ve kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Bazı adayların kesin kayıt yaptırmaması durumunda boş kontenjanlar oluşacak. Kura sonucunda ismi çıkmayan hacı adayları ise boş kontenjanlar için gün sayıyor. Bu kontenjanların yedek adaylarla doldurulması için ek kura işlemleri 21-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Hac Yedek Kontenjan Kurası Ne Zaman Yapılacak?

Hacı adayları, 4-15 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak. Kurada ismi çıkmayan adaylar ise boş kalan kontenjanlar için yedek başvurular yapılabilecek. 21 Kasım'da başlayacak olan başvuru süreci, 29 Kasım'da sona erecek. Yedek kuraya katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayarak kutsal topraklara gitme şansını elde edebilirler.

2025 Yılı Hac Kafilesi Gidiş ve Dönüş Tarihleri

Gidişler: 29 Nisan – 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

Dönüşler: 11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası