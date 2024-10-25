Kandil ve dini günler takvimi: 2025 kandil günleri ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için merak edilen kandil ve diğer dini günlerin tarihlerini açıkladı. Müslümanlar için kandil günleri manevi değerleri güçlendirmek ve ibadetlerle dolu vakitler geçirmek yılın en özel zamanlarından biri olarak görülüyor. İşte, 2025 yılına ait kandil günleri ve önemli dini tarihlerin listesi!
Kandil günleri, Müslümanlar için dua, ibadet ve bağışlanma niyetiyle geçirilecek özel zamanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılındaki kandil ve dini günler şu şekildedir:
2025 Kandil ve Dini Günler
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi: 25 / 26Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
Hicri Yılbaşı Günü: 26 Haziran 2025 Perşembe
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe