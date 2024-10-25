Kandil ve dini günler takvimi: 2025 kandil günleri ne zaman?

Kandil günleri, Müslümanlar için dua, ibadet ve bağışlanma niyetiyle geçirilecek özel zamanlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 yılındaki kandil ve dini günler şu şekildedir:

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2025 Kandil ve Dini Günler

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili : 2 Ocak 2025 Perşembe

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi: 25 / 26Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

Hicri Yılbaşı Günü: 26 Haziran 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe