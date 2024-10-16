Deprem duası, doğal afetlerden korunma duaları: Arapça okunuşu ve türkçe anlamı

Depremler, ani ve yıkıcı sonuçlar doğurabilen doğal afetlerdir. Hem can kayıplarına hem de maddi zararlara yol açabilir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan büyük depremler, halkın bu konuda daha fazla bilinçlenmesine neden olmuştur. Peygamber Efendimiz (SAV) de depremler ve diğer doğal felaketlere karşı Allah'a sığınmış ve Müslümanlara da bunu tavsiye etmiştir. Bu dualar, Allah'tan yardım dilemek ve felaketlerden korunmak amacıyla okunmaktadır.

Peygamber Efendimiz'in Deprem Duası

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) deprem ve diğer felaketlere karşı okuduğu dua:

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"Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım."

Bu dua, sadece depremler için değil, tüm tehlikelere karşı korunma amacıyla okunabilir.

Depremden Korunma İçin Dualar ve Anlamları

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

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Arapça Okunuşu:

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Türkçe Anlamı:

"O Allah'ın ismiyle akşamladım ki, O'nun adıyla birlikte ne yerde ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Arapça Okunuşu:

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Türkçe Anlamı:

Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

Arapça Okunuşu:

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

Türkçe Anlamı:

Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.