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Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:10
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Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

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