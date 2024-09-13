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14 Eylül Cumartesi günü Mevlid Kandili idrak edilecek

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:50
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14 Eylül Cumartesi günü Mevlid Kandili idrak edilecek

Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

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