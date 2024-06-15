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Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:22
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Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan’da 1500 büyükbaş kurbanlık kesecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Sudan'da 1500 büyükbaş kurbanlık kesilecek.

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