Arefe Günü Bereketini Kaçırmayın! Oruç Ayının Son Gününde Yapılacak İbadetler, teşbihler ve zikirler...

Ramazan Bayramı'nın başlangıcını temsil eden Arefe günü, oruç ayının da geride kaldığına delalet ediyor. Müminler bir yandan bayram heyecanını yaşarken bir yandan da arefe günü yapılacak ibadetleri, çekilecek teşbihleri ve zikirler merak etmeye başladı. Günün rahmet ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, bayram öncesinde ibadet etmeye özen gösteriyor. İşte arefe günü yapılacaklar…