04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Kan Vermek Orucu Bozar Mı? Diyanet'e Göre Oruçluyken Tahlil İçin Kan Aldırmak Orucu Bozar Mı, Kaza Gerekir Mi?

Kan Vermek Orucu Bozar Mı? Diyanet'e Göre Oruçluyken Tahlil İçin Kan Aldırmak Orucu Bozar Mı, Kaza Gerekir Mi?

DİN
Giriş Tarihi: 04.03.2024
ABONE OL
Kan Vermek Orucu Bozar Mı? Diyanet’e Göre Oruçluyken Tahlil İçin Kan Aldırmak Orucu Bozar Mı, Kaza Gerekir Mi?

11 Ayın sultanı ramazan ayı geldi çattı. Bütün ayı oruçlu geçirecek olan Müslümanlar, bazı hallerin orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Bu konular arasında kan vermek yine ne çok akıl karıştıran durumların başında yerini alıyor. Bizde sizler için sorunun cevabını bir araya getirdik.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA