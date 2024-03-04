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Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı ve etkiler mi?

DİN
Giriş Tarihi: 04.03.2024
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Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı ve etkiler mi?

Oruçlu iken ihtilâm olmak (kendi kendine rüyalanmak) orucu bozar mı sorusu akılları karıştıran soruların başında yerini alıyor. Gün içerisinde uykuya dalan bir Müminin böyle bir hal ile karşılaşması durumunda ise ne yapacağı ve hangi yolu izleyeceği Diyanet işleri tarafından açıklandı. İşte merak edilen sorunun cevabı…

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