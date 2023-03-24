Ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e Ramazan ayının ilk cumasında ziyaretçi akını

"BU SENE HASRETİMİZİ GİDERECEĞİZ"



Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, "Ramazan ayının ikinci gününe denk gelen bir cuma ve geçen seneye oranla Hırka-i Şerif daha uzun süre açık kalacak. Dualarla açtık çok şükür. Kadir Gecesi yine teravih namazından itibaren sabaha kadar açık olacak. Ayrıca arife günü ikindi namazından sonra yine dualarla kapatıyor olacağız. Ne kadar çok vatandaşımız gelirse biz o kadar memnun oluyoruz. Geçen senelerde tabi ki pandemiden dolayı açamamıştık, geçen yıl ise bir son 10 gün açmıştık. Bu sene inşallah hasretimizi gidereceğiz. Yoğunluk var, sağ olsun vatandaşlar çok ilgi gösteriyorlar. Biz de memnun oluyoruz." dedi.