Ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e Ramazan ayının ilk cumasında ziyaretçi akını
Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Ramazan ayının ilk cuma gününde ise ziyaretçi akını yaşanıyor. Ziyaretçilerden Işık Bulut, "İnşallah, bu dünyada Peygamberimizin hırkasını gördüğümüz gibi öbür dünyada da şefaatine nail oluruz diyorum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırka-i Şerif, Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde Ramazan ayı boyunca ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.
Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile başlayan törenin ardından, Vali Yerlikaya beraberindekilerle birlikte Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Gelenler, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı. Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-18.00 saatleri, haftasonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.
"BU SENE HASRETİMİZİ GİDERECEĞİZ"
Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, "Ramazan ayının ikinci gününe denk gelen bir cuma ve geçen seneye oranla Hırka-i Şerif daha uzun süre açık kalacak. Dualarla açtık çok şükür. Kadir Gecesi yine teravih namazından itibaren sabaha kadar açık olacak. Ayrıca arife günü ikindi namazından sonra yine dualarla kapatıyor olacağız. Ne kadar çok vatandaşımız gelirse biz o kadar memnun oluyoruz. Geçen senelerde tabi ki pandemiden dolayı açamamıştık, geçen yıl ise bir son 10 gün açmıştık. Bu sene inşallah hasretimizi gidereceğiz. Yoğunluk var, sağ olsun vatandaşlar çok ilgi gösteriyorlar. Biz de memnun oluyoruz." dedi.
ÜÇ SENEDİR GÖREMİYORDUM BU SENE NASİP OLDU
Ziyaretçilerden Işık Bulut, "İnşallah, bu dünyada Peygamberimizin hırkasını gördüğümüz gibi öbür dünyada da şefaatine nail oluruz diyorum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Mustafa Işık, "Her sene geliyoruz, tabi gururluyuz. Allah bize bunu nasip etti" dedi.
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