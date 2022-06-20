Düzce’den kutsal topraklara heyecanlı yolculuk

Peygamber efendimizin doğduğu, yaşadığı ve hayatını idame ettirdiği yerleri ziyaret edecek ve Hac vazifesini yerine getirecek hacı adaylarının mutlulukları gözlerinden okundu. Kafile, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

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