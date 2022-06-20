Düzce’den kutsal topraklara heyecanlı yolculuk
Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı. Düzce’den ilk kafile hacı adayı, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının heyecanı, görenlerin içini ısıttı.
Dünyayı etkisi altında korona virüs salgını tedbirleri neticesinde Türkiye'de hac ibadeti için yapılan seferlere ara verilmişti.
Yaklaşık 2 yılın ardından Düzce'den gidecek ilk hac kafilesi için Düzce Cedidiye Camii önünde program düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, Müftü Rüstem Can, hacı adayları ve yakınları katıldı.
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