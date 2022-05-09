Vatandaşların umre heyecanı! 2 yıl sonra kutsal topraklara yolculuk
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılından itibaren ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından ilk kafile İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara yola çıktı.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen kafiledekiler, burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra ihrama girdi. İhrama giren umreciler, niyet ve dua ettikten sonra uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.
Umreye giden yolcularından Zikri Ilgar, Suudi Arabistan'ın umreye izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Heyecanlı olduğunu belirten Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için ancak bugüne nasip oldu." dedi.
Kafilede yer alan Günay Şahin ise ilk kez umreye gittiğini söyledi.
Şahin, 2-3 yıldır bu ziyareti beklediğini kaydederek, "Bu sene nasip oldu, Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.
"KAPILARIN TEKRAR AÇILMASINDAN SONRA ÇOK TALEP OLDU"
Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Muhammed Ali Çatar da 2 yıldan fazla bir sürüden bu yana umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirtti.
Uzun bir aradan sonra umreye gidecek ilk kafilenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Çatar, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz, 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık 2 yıl 3 ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."
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