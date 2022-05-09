Vatandaşların umre heyecanı! 2 yıl sonra kutsal topraklara yolculuk

"KAPILARIN TEKRAR AÇILMASINDAN SONRA ÇOK TALEP OLDU"

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Muhammed Ali Çatar da 2 yıldan fazla bir sürüden bu yana umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirtti.

Uzun bir aradan sonra umreye gidecek ilk kafilenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Çatar, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık 2 yıl 3 ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."