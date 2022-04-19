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Hac ve Umre turları ne zaman başlıyor? Hac seyahati ve Umre tarihleri açıklandı! İşte tarihler...

DİN
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Hac ve Umre turları ne zaman başlıyor? Hac seyahati ve Umre tarihleri açıklandı! İşte tarihler...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2022 yılı için Hac ve Umre seyahatlerinin tarihi duyuruldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada "2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

İŞTE TARİHLER

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. 2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı. 2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu açıklama yapıldı:

"Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır. 2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

DİYANET İŞLERİNDEN KONTENJAN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" dedi.

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