Tarihi caminin deposunda bulundu! 450 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim’de yazan not şaşkına çevirdi

"Bu eseri incelediğimizde Sultan Selim'in adı ve Karapınar'ın adı geçiyor. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Aşkar'a ulaştık. O da belgenin çok önemli olduğunu söyleyince camimizde sergilemek istedik. Sultan Selim Han Konya'daki şehzadeliğinde birçok eser ve hizmet kazandırmış. Karapınar'a da gönderdiği, vakfettiği bir hediye. Çok güzel ve nefis hatla yazılan mushaf. 30 cüzden oluşuyor ama elimizde 10 cüzü var. İç kapağında talik hattıyla, 'Vakfu'l-merhum es-Sultan Selim Han, Medine-i Karapınar' (Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfıdır) yazılıdır. Bu mushaf nesih hattıyla, sure başları ve sonları sülüs hattıyla 'surh'lu (kırmızı) yazılmış. Hattatı ve yazılış tarihi belli değildir."