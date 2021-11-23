Tarihi caminin deposunda bulundu! 450 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'de yazan not şaşkına çevirdi
Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarihi caminin deposunda, İkinci Selim'in vakfiyesi 10 Kur'an-ı Kerim cüzü ortaya çıkarıldı. Bulunan el yazması cüzlerin birinde, eserin Osmanlı Padişahı İkinci Selim tarafından camiye hediye edildiği yazıyor.
Karapınar Müftüsü Yunus Aydın, cüzlerin bulunmasıyla büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.
Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından yaptırılan camide bulunan Kur'an-ı Kerim'in el yazması 10 cüzünün çok kıymetli bir eser olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"Bu eseri incelediğimizde Sultan Selim'in adı ve Karapınar'ın adı geçiyor. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Aşkar'a ulaştık. O da belgenin çok önemli olduğunu söyleyince camimizde sergilemek istedik. Sultan Selim Han Konya'daki şehzadeliğinde birçok eser ve hizmet kazandırmış. Karapınar'a da gönderdiği, vakfettiği bir hediye. Çok güzel ve nefis hatla yazılan mushaf. 30 cüzden oluşuyor ama elimizde 10 cüzü var. İç kapağında talik hattıyla, 'Vakfu'l-merhum es-Sultan Selim Han, Medine-i Karapınar' (Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfıdır) yazılıdır. Bu mushaf nesih hattıyla, sure başları ve sonları sülüs hattıyla 'surh'lu (kırmızı) yazılmış. Hattatı ve yazılış tarihi belli değildir."
"ÇOK GÜZEL SÜLÜS HATTIYLA YAZILMIŞ"
Aydın, cüzlerin uzunca süredir depoda kaldığını varlığından da kimsenin haberinin olmadığını ifade ederek, "Yeni ulaştık, yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tam bir Kuran-ı Kerim diyemiyoruz. İlk cüzü Fatiha Süresi ile başlayan cüzü, kıymetli kısmı da bu. Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış. Camide sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Oğuz Cem Murat da tarihi caminin mimarisi açısından önemli ve nadide eserlerden olduğuna işaret ederek, "Bugün de bizi heyecanlandıran bir gelişme. Müftü ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada caminin arşivinde çok kıymetli bir eser bulundu. Bu Kur'an-ı Kerim'de, 'Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfiyesidir' diye not düşülmüş. Bu 1500'lü yıllara tekabül ediyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz toplantısı ne zaman? (2021 Aralık) FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? 23 Kasım Şampiyonlar Ligi BJK Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
- Dolar neden yükseliyor? Kısa vadede dolar ne kadar olacak? Uzmanlardan dolar için yeni tahmin…
- Gram altın uçuşa geçti! 23 Kasım gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatı hızla yükseliyor!
- İhtiyaç kredisi düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl oldu? Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!
- Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?
- Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
- Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…
- Müslüme Yağal kim öldürdü, katili kim? Dede Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme Yağal nasıl öldü?
- Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
- İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?