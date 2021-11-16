Türkiye Diyanet Vakfı binlerce fidanı toprakla buluşturdu
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, ülke genelinde, afetler sonucu kaybolan orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan Kampanyası” kapsamında 11 ilde 305 bin 500 fidan dikildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ülkelerin en önemli yer üstü zenginlikleri arasında yer alan ve bütün canlıların nefes kaynağı, ülkelerin ciğerleri konumunda olan ormanları koruyup, geliştirerek geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
Toprağa emanet edilmiş bir ağacın, mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve bütün insanlığa emanet edilmiş bir değer olduğunu ifade eden Açık, "Dünyamız insanı, hayvanı, ağaç ve ormanı ile güzeldir. Nasıl ki camisiz bir toplum düşünülemezse ağaçsız bir hayatta düşünülemez. Dünyayı ağaçlandırıp yeşillendirerek Cennet gibi yapmak insanın elindedir. Her insan, bilhassa her Müslüman elinden geldiğince bu dünyayı güzelleştirmen, ağaç dikip, toprağı yeşillendirmelidir" diye konuştu.
TDV Hatıra Ormanları oluşturarak ağaç sevgisinin milli bir seferberliğe dönüşmesi ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını dile getiren Açık, şöyle devam etti:
"Fidan kampanyamız yurt içi ve yurt dışında çok büyük ilgi gördü. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki STK'lar ile DİTİB bu anlamda çok büyük destek vererek kampanyamıza önemli miktarlarda bağışlarda bulunuldu. Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinesinde gönüllülük koordinatörlüğümüz ve gençlik kollarımızın da destekleriyle fidan dikimlerimiz devam ediyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında Manisa, Elazığ ve Adana'da 1000'er, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kütahya ve Malatya'da 10 biner, Muğla'da 50 bin, Hatay'da 87 bin 500 ve Mersin'de 115 bin olmak üzere toplamda 305 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla fidan dikerek ülkemizin yeşillenmesine, kaybolan orman varlığımızın yeniden kazanılmasına katkı sağlayacağız."
Fidan kampanyasına destek vererek ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşların BAĞIŞ yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabileceğini veya bagis.tdv.org adresi ile TDV mobil uygulamasından online olarak istedikleri miktarda fidan bağışlayabileceklerini belirten Açık, bir fidan bedelinin 10 TL olduğunu vurguladı.
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