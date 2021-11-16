Türkiye Diyanet Vakfı binlerce fidanı toprakla buluşturdu

TDV Hatıra Ormanları oluşturarak ağaç sevgisinin milli bir seferberliğe dönüşmesi ve geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını dile getiren Açık, şöyle devam etti:



"Fidan kampanyamız yurt içi ve yurt dışında çok büyük ilgi gördü. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki STK'lar ile DİTİB bu anlamda çok büyük destek vererek kampanyamıza önemli miktarlarda bağışlarda bulunuldu. Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinesinde gönüllülük koordinatörlüğümüz ve gençlik kollarımızın da destekleriyle fidan dikimlerimiz devam ediyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında Manisa, Elazığ ve Adana'da 1000'er, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kütahya ve Malatya'da 10 biner, Muğla'da 50 bin, Hatay'da 87 bin 500 ve Mersin'de 115 bin olmak üzere toplamda 305 bin 500 fidanı toprakla buluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla fidan dikerek ülkemizin yeşillenmesine, kaybolan orman varlığımızın yeniden kazanılmasına katkı sağlayacağız."