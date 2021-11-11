80 yaşındaki Bulgar kadın Hz. Muhammed'in (sav) hayatından etkilenip Müslüman oldu

Fatma İvanova'nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de 'Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.' demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için." diye konuştu.

Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.