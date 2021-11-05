Cuma hutbesi 5 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi tam metni...

Cuma hutbesi konusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma namazı için camiler hazırlanırken, haftanın hutbe konusu da belli oldu. Bu haftaki Cuma hutbesinde, "İman; Peygamber Efendimizin Allah Teâlâ'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir." ifadelerine yer verildi. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 5 Kasım 2021 Diyanet Cuma hutbesi...

CUMA HUTBESİ (5 KASIM 2021)

"İNSAN İMANLA YÜCELİR"

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak, bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet, imandır. Zira insan, imanla yücelir. Kalpler, imanla huzur bulur. Vicdanlar, imanla berraklaşır. Akıllar, imanla durulur. Kabirler, imanla aydınlanır. Mahşer, imanla feraha erer. Sırattan imanla geçilir. Cennete imanla girilir.

İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür...

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür!