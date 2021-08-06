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Pakistan'da eller semaya Türkiye için kalktı

DİN
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Pakistan’da eller semaya Türkiye için kalktı

Pakistan'da camilerde Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi. Duada Türkiye’deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.

Duada Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de camilerde Türkiye için dua edildi.

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