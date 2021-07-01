En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri! Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...

Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri son günlerin en fazla sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Sevdiklerinin ve İslam aleminin cumasını tebrik etmek isteyenler anlamlı mesajlarla paylaşımlarını gerçekleştirerek iyi dileklerini iletebilirler. Bilindiği üzere her Cuma günü whatsapp, telegram gibi telefon uygulamaları üzerinden cuma mesajları paylaşabildikleri gibi sosyal medya mecraları facebook, twitter ve instegram gibi sayfalardan da paylaşmaya devam edilmektedir. İşte, En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri...

CUMA MESAJLARI - 2 TEMMUZ 2021

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar