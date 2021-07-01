En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri! Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...
En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma mesajları 2 Temmuz 2021 Cuma günü bir çok sosyal medya ve telefon mesajlarında paylaşılacak. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni, dualı, hadisli, resimli, resimsiz, yazılı, en güzel Cuma mesajlarını bu haberimiz üzerinde derledik. İşte, dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...
Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri son günlerin en fazla sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Sevdiklerinin ve İslam aleminin cumasını tebrik etmek isteyenler anlamlı mesajlarla paylaşımlarını gerçekleştirerek iyi dileklerini iletebilirler. Bilindiği üzere her Cuma günü whatsapp, telegram gibi telefon uygulamaları üzerinden cuma mesajları paylaşabildikleri gibi sosyal medya mecraları facebook, twitter ve instegram gibi sayfalardan da paylaşmaya devam edilmektedir. İşte, En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri...
CUMA MESAJLARI - 2 TEMMUZ 2021
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar..
Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah..
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. (Ra'd Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. #HayırlıCumalar. (8)
İslam aleminin cumasını tebrik eder tüm Müslümanlara hayırlı cumalar dilerim. Cumanız mübarek olsun...
Günlerin en hayırlısı, en güzeli cuma günü huzurun ve imanın bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.
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