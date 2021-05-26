Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2021 Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı orucu nasıl tutulur? Faziletleri...
Şevval ayı ne zaman bitecek? 2021 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval ayı başladı. Şevval ayının hangi tarihte biteceği konusunda araştırmalar sürüyor. İslam dünyası tarafından mübarek kabul edilen üç aylardan sonra gelen Şevval ayında 6 gün oruç tutuluyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2021 Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur? Şevval ayı faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...
Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2021 Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Sözlük anlamıyla yukarı kalkmak ve yükselmek anlamına gelen Şevval ayı, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başladı. İslam'da önemli bir yere sahip olan Şevval ayı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2021 Şevval ayı namazı nasıl kılınır? Şevval ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur? Şevval ayı faziletleri nelerdir? İşte 2021 Şevval ayı ile ilgli merak edilenler...
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Şevval ayı Hicri Takvim'in 10'uncu ayıdır. 13 Mayıs'ta başlayan Şevval ayı 11 Haziran'da sona erecek.
ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN, NASIL TUTULUR?
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.
6 günlük oruç Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.
ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V),"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.
Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUÇLARI TUTULUR MU?
Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hemde şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.
Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]
Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]
Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]
ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?
Şevval ayı namazı 8 rekattan oluşur. Şevval ayının içerisinde herhangi bir zamanda kılınabilir. Şevval ayı namazını kılarken her rekâtta bir Fatiha ve on beş İhlas-ı Şerif okunur ve namaz selamlanır. Namaz selamlandıktan sonra yetmiş tane tesbih duası okunur ve yetmiş tane de Salavat-ı Şerife söylenir.
Tesbih duası şu şekildedir: Sübhan Allahi Velhamdulillahi vela ilahe illAllahu vAllahu Ekber vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim.
Salavat-ı Şerife şu şekildedir: Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed (s.a.v).
Bu namazı kılan kimsenin Allah(c.c) borçlarını ödettirir, isteklerini kabul eder, Allah (c.c) ilmi ve hikmeti o kişiye nasip eder, Allah (c.c) ihtiyaç sahibi ise ihtiyacını giderir.
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