Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan'ı evde geçireceklere tavsiyeler

"İFTAR VE SAHURLARI EVİMİZDE ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YAPMAYA GAYRET EDELİM"

Erbaş, Kovid-19 sürecinin "Allah-u Teala, sizin şer beklediğiniz bazı şeylerde hayır yaratır." ayeti üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yıllardır evlerinde ailesiyle birlikte iftar ve sahur yapamayan, cemaatle teravih namazı kılamayan vatandaşların bu imkanı salgın sürecinde bulduğunu söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kalabalık iftar sofralarının kurulamayacağını, sahur ve iftarların evlerde ailelerle yapılacağını aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Özellikle cemaatle namaz kılmak. Sadece teravih namazı demiyorum. Sabah namazından itibaren mümkün olduğunca namazlarımızı ihmal etmeyelim. Mümkünse cemaatle kılalım, mümkün değilse vaktinde kılalım namazlarımızı. İftar ve sahurları ihmal etmeden evimizde çocuklarımızla birlikte yapmaya gayret edelim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Gönlüm ister ki bu ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin. Bugünden itibaren başlayarak her gün bir cüz okuyarak ramazanın sonunda Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzü bitmiş olsun. Sonra da hatim duamızı yapalım. Rabbimizden bu ramazan ayının bütün Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyelim. Ramazan ayı aynı zamanda tövbe ve istiğfar ayıdır. Ellerimizi Rabbimize açalım yeryüzünden bütün kötülüklerin kalkması, iyiliklerin yayılması için dua edelim."

Erbaş, vatandaşlardan camilerdeki mukabele programına imkan dahilinde katılmaları tavsiyesinde bulunarak, "Camilerdeki mukabele programlarının salgın noktasında herhangi bir tehlike oluşturacağını düşünmüyorum. Bir metre değil de 2, 3 metre mesafe oluşturulabilir. Vatandaşlar camilerde mukabeleye devam etme imkanı bulamıyorsa Diyanet TV'de günde birkaç sefer yayımlanan mukabele programlarını takip edebilir ve Diyanet Kur'an radyosunda sürekli okunan Kur'an-ı Kerim yayınlarını mukabele şeklinde dinleyebilirler. Bu noktada Kur'an ayı ramazanı bol bol Kur'an okuyarak değerlendirelim." ifadelerini kullandı.