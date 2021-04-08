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Selimiye Camii Ramazan ayına hazır! Son hazırlıklar tamamlandı

’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi ’nde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

DİN İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Selimiye Camii Ramazan ayına hazır! Son hazırlıklar tamamlandı

Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından , korona salgını tedbirleri kapsamında günde 4 vardiyadan 6 saatte bir dezenfekte ediliyor.

1569-1575 yılları arasında 'ın oğlu 2'inci Sultan Selim tarafından yaptırılan ve 2011 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Selimiye Camii'nde Ramazan ayı öncesi hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı.

Caminin ses ve ışık sistemi de bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRLER"
Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, hem ibadet hem de ziyaret için gelmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile camiye gelebileceklerini söyledi. Serenli, "Geçen sene Ramazan ayında tamamen kapalıydık. Hüzünlüydük, üzüntülüydük. Bu sene de kısmi olarak sadece teravih namazlarını camide kılmayacağız. Ama onun dışında 5 vakit namazda camide olacağız" dedi.

Serenli, "Biz camimizi 24 saat açık tutuyoruz. 24 saatte 4 defa olmak üzere 6'şar saat periyotlar halinde camimizi dezenfekte ediyoruz. Sürekli bir temizlik içerisindeyiz. Namaz kılmak veya cami ziyareti için gelen vatandaşlarımızın güvenliği için böyle bir önlem aldık" diye konuştu.

Selimiye Camii'ne ziyaret amaçlı gelen vatandaşlar da, camiye girişten itibaren pandemi önlemlerinin alındığının ziyadesiyle hissedildiğini belirttiler.

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