Selimiye Camii Ramazan ayına hazır! Son hazırlıklar tamamlandı

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRLER"

Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, hem ibadet hem de ziyaret için gelmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile camiye gelebileceklerini söyledi. Serenli, "Geçen sene Ramazan ayında tamamen kapalıydık. Hüzünlüydük, üzüntülüydük. Bu sene de kısmi olarak sadece teravih namazlarını camide kılmayacağız. Ama onun dışında 5 vakit namazda camide olacağız" dedi.