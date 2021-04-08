Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Uzunmehmet Camii'nde heyecanlı bekleyiş

Dış cephesinin bir bölümüne kömürle epoksi işlemli "Ya Allah" yazısı asılacak olan camiye Ramazan Ayı'nın da yaklaşması nedeniyle mahyalar asıldı. Caminin minarelerini aydınlatan "Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan" yazıları ise dikkat çekti. Öte yandan projenin bitmiş halini gösteren fotoğraflar da kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin son hali görenlerden tam not aldı.

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