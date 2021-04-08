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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Uzunmehmet Camii'nde heyecanlı bekleyiş

Başkan Erdoğan'ın kente gelerek açılışını yapması beklenen 'nde son hazırlıklar sürüyor. Öte yandan Ramazan Ayı'nın da yaklaşması nedeniyle camiye "" yazılı mahya asıldı.

DİN
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Uzunmehmet Camii'nde heyecanlı bekleyiş

mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan , 8 Mayıs 2021 günü yapılacak açılış için gün sayıyor.

Camide 250 kişilik ekip hummalı çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği 200 kişilik otopark ve 5 adet asansörü bulunan caminin, Kadir Gecesi Cumhurbaşkanı tarafından bizzat açılışının yapılması bekleniyor.

Dış cephesinin bir bölümüne kömürle epoksi işlemli "Ya Allah" yazısı asılacak olan camiye Ramazan Ayı'nın da yaklaşması nedeniyle mahyalar asıldı. Caminin minarelerini aydınlatan "" yazıları ise dikkat çekti. Öte yandan projenin bitmiş halini gösteren fotoğraflar da kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin son hali görenlerden tam not aldı.

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