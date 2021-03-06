Son dakika: Mezar taşlarına bunları işliyorlar! Müftülük uyardı: Caiz değil

"Tabii biz Müslüman'ız. Bu işe Kur'an-ı Kerim ve sünnet açısından bakarız. İslam'a göre ölüm şeklinin mezar taşlarına tasvir edilmesi caiz ve uygun olmadığını söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bundan çekinsinler. Ölüm şeklini mezar taşlarına yaptırmasınlar. Mezarlığa giden insan o resimleri gördüğünde çok etkilenir. Belki silahla öldürülmüş, o insanın ölüm şekli silahla tasvir edilmesi gençlerimizin manevi dünyasını etkiler. Birçok sıkıntının çıkmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla bunlar uygun şeyler değildir. Mezarlara sadece taş konur. İsim bile konulmaz. Ama mezarı tanımak için isim konulmasında ise bir sakınca yoktur. En uygun mezar şekli, üzeri topraklı olandır. Yine mermerle üstünün kaplanması da caiz ve uygun değildir. Çünkü asıl olan mezarın üstünün toprak olmasıdır."

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