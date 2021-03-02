Hacca giderken yapılan aşılar | Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Aşı şartı getirildi
Son dakika haberi | Hacca giderken yapılan aşılar | Suudi Arabistan, hac ibadeti için Covid-19 aşısı olma şartı getirdi. Konuyla ilgili çalışmalarını yürüten ilgili bakanlığın hacılar için, Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.
Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.
Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.
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