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Hacca giderken yapılan aşılar | Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Aşı şartı getirildi

Son dakika haberi | Hacca giderken yapılan aşılar | , hac ibadeti için Covid-19 aşısı olma şartı getirdi. Konuyla ilgili çalışmalarını yürüten ilgili bakanlığın hacılar için, Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

DİN
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Hacca giderken yapılan aşılar | Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Aşı şartı getirildi

, bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, , ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

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