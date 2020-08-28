Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kariye Camii açıklaması | Kariye Camii ne zaman ibadete açılacak?

İncelemlerin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiğini anımsatarak, "Bu kararla süreç başlamış oldu. İçeride yapılacak işlemler var. Bu işlemler bittikten sonra inşallah en kısa zamanda ibadete açılacaktır. Bir cuma namazıyla başlayacağız. Şu an itibarıyla tarih veremiyoruz. İşlemler bittikten sonra inşallah açacağız." şeklinde konuştu.

Düzenlemelere ilişkin de bilgi paylaşan Erbaş, "Ayasofya'da uyguladığımız planların benzerini burada da uygulayacağız. Zor bir işlem yok. Açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan zarar vermeden bunu yapmak mümkündür. İnşallah, bunu da uzmanı arkadaşlarımız yapacaklar." ifadelerini kullandı.



