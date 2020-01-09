2020 Hac kura çekilişi başladı! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen tören ile başladı. Kurada ismi çıkan 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hac kuraları sonuçları e Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabilecek. Hacı adayları tarafından yakından takip edilen Hac kura çekiminin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Diyanet, 2 milyonu aşkın hacı adayının başvuru yaptığı Hac kura çekiminin saat kaçta başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Hac kurası için beklemeye başladı. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının başvuruda bulunduğu kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.
2020 HAC KURALARI ÇEKİLMEYE BAŞLANDI
Hac kurası 09.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Diyanet Başkanlığı Konferans Salonunda çekilmeye başlandı. Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden yayınlanacaktır.
Saat 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına mesaj gönderilecek.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 13 – 24 OCAK
Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya " Acente Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alabilirler.
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