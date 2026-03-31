Doların saltanatı yıkılıyor mu? Petro-Dolar döneminde sonun başlangıcı

Küresel finans sisteminin tartışmasız hakimi olan ABD doları, yarım asırdır süregelen hegemonyasını kaybetme riskiyle karşı karşıya. 1970'lerde petrol ticaretiyle mühürlenen doların gücü, bugün BRICS ülkelerinin hamleleri, "Petro-Yuan" çıkışı ve milli para birimleriyle ticaret modeline geçilmesiyle sarsılıyor. Doların bir ödeme aracından jeopolitik bir baskı unsuruna dönüşmesi, dünyayı çok kutuplu yeni bir finansal düzenin eşiğine getirdi. YILLARIN DOLAR SALTANATI ÇÖKÜŞ YOLUNDA ALTINDAN PETROLE: DOLARIN TAHTI NASIL KURULDU? Doların küresel sistemdeki ağırlığının tarihsel kökenlerini değerlendiren uzmanlar, 1971 yılında Nixon'ın doları altından koparmasının ardından sistemin petrolle tahkim edildiğine dikkat çekiyor. 1974 yılında Suudi Arabistan ile yapılan gizli anlaşma, petrolün sadece dolarla satılmasını ve elde edilen gelirin ABD hazine tahvillerine yatırılmasını öngörüyordu. Bu sistemi tanımlayan Doç. Dr. Bilal Bağış, "Petro-dolar sistemi Amerika'yı merkezde tutmaya devam eden ve Amerikan dolarını bu işleyişin merkezi aracı, birinci rezerv olarak tutmaya devam eden sistemin adıdır." ifadelerini kullandı.

"PETRO-DOLAR İMPARATORLUĞU ÇÖKÜYOR" Dolar merkezli dünyanın artık sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Dolar merkezli bir dünyanın devri sona erdi. Bu bir gerçek. 2040'lı, 2050'li yıllarda biz dünyanın çok merkezli bir yapıya döndüğünü konuşacağız ve burada önce çöken Petro-dolar imparatorluğu olacak." sözleriyle küresel ekonomideki devasa dönüşümün altını çizdi. Orallı, ABD'nin yıllarca demokrasi ve adalet adı altında ihraç ettiği "masalın" sonuna gelindiğini belirtti. DOLARA BAŞKALDIRANLARIN KANLI TARİHİ: IRAK VE LİBYA ÖRNEĞİ Tarihsel süreçte dolar sisteminden çıkmak isteyen liderlerin karşılaştığı sert müdahaleler, sistemin nasıl korunduğunu da gözler önüne seriyor. Saddam Hüseyin'in petrolü Euro ile satma kararı ve Kaddafi'nin altın destekli bir Afrika Dinarı planı, ülkelerinin işgali ve kendi sonlarıyla neticelenmişti. Bu durumu analiz eden Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Saddam Hüseyin buna çok net bir direnç gösterdi, petrolü Euro ile satacağım dedi. ABD 2003 ve 2004 senesinde dünyaya bir masal anlattı ve Irak'ta milyonları katletti." ifadelerini kullanarak askeri müdahalelerin ekonomik arka planını hatırlattı.